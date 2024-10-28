Старовинний цвинтар розмило на Одещині. Гроби стирачать просто з обриву (відео)

Блогер зафільмував моторошну картину: дерев'яні труни виступають прямо з обриву

Старовинний цвинтар у селі Глибоке на Одещині обвалюється прямо у води озера Сасик. З глиняних круч стирчать домовини та людські останки, а надмогильні брили стоять просто на краю урвища.

Щороку під час дощів та танення снігу берег продовжує сповзати у лиман разом із похованнями. Про це на своєму тревел-каналі у YouTube розповів блогер Олександр Лавров.

Блогер зафіксував моторошну картину: дерев'яні труни виступають прямо з обриву, а внизу лежать брили, що впали згори. На кам'яних брилах вибито дати кінця XIX — початку XX століття.

"Якщо подивитися вниз, там навіть видно, як домовини стирчать з цих глиняних круч", — розповідає Лавров. За його словами, кладовище руйнується понад 20 років.

Що відомо про цей старовинний цвинтар і коли почалися проблеми

Цвинтар розташований на околиці села Глибоке. Ближче до населеного пункту знаходяться сучасні поховання, а в бік лиману — старовинні могили з кам'яними хрестами. Кажуть, що серед них є унікальні козацькі поховання, датовані XVIII століттям.

Проблеми почалися у 1970-1980-х роках, коли меліоратори перетворили морський лиман на прісноводне водосховище. Рівень води піднявся більш ніж на метр, затопивши берегову смугу. Вода почала активно розмивати глинисті урвища.

Місцеві жителі намагалися врятувати ситуацію та засипали берег уламками граніту. Це сповільнило руйнування, але не зупинило його повністю. Зсуви відбуваються рідше — тепер раз на кілька місяців замість щоденних обвалів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на найелітнішому цвинтарі Києва осквернили могилу відомого дисидента та в'язня радянських таборів. Вандали познущалися з надгробка Степана Хмари.