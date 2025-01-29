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Найніжніший десерт "Рафаелло": дуже смачні млинці (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитний десерт на основі млинців
Апетитний десерт на основі млинців. Фото Скриншот з відео

Ніжні млинці з кокосовим смаком

Смачні десерти легко готувати вдома. Ми ділились рецептом простого яблучного рулету. Тепер розповімо, як приготувати найніжніший десерт "Рафаелло".

Цей десерт готується на основі млинців. Це дуже солодко, ніжно, з кокосовим ароматом. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Софія Губеня.

Інгредієнти для млинців:

  • яйця — 3 шт
  • цукор — 3 ст. л.
  • молоко — 500 мл
  • олія — 5 ст. л.
  • борошно — 240 грамів
  • окріп — 150 мл

Для начинки:

  • згущене молоко — 100 грамів
  • кокосова стружка — 50 грамів
  • сир кисломолочний — 350 грамів

Спосіб приготування:

  1. Беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто на млинці. Додаємо яйця, збиваємо з цукром. Далі, просіюючи, додаємо борошно частинами. Перемішуємо до однорідної маси.
  2. Потім вливаємо частинками молоко і ретельно вимішуємо. Додаємо олію та окріп та перемішуємо.
  3. На розігрітій сковороді обсмажуємо млинці. Смажимо все тісто, готові млинці відставляємо.
  4. Для начинки згущене молоко блендером перебиваємо з кисломолочним сиром. Також додаємо кокосову стружку.
  5. Змащуємо кожен млинець начинкою та скручуємо. Зверху поливаємо згущонкою та посипаємо кокосовою стружкою.

Це надзвичайно смачно. Такі млинці — вже самостійний десерт. Однак їх також можна полити домашньою солоною карамеллю.

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