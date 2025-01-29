Найніжніший десерт "Рафаелло": дуже смачні млинці (відео)

Ніжні млинці з кокосовим смаком

Смачні десерти легко готувати вдома. Ми ділились рецептом простого яблучного рулету. Тепер розповімо, як приготувати найніжніший десерт "Рафаелло".

Цей десерт готується на основі млинців. Це дуже солодко, ніжно, з кокосовим ароматом. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Софія Губеня.

Інгредієнти для млинців:

яйця — 3 шт

цукор — 3 ст. л.

молоко — 500 мл

олія — 5 ст. л.

борошно — 240 грамів

окріп — 150 мл

Для начинки:

згущене молоко — 100 грамів

кокосова стружка — 50 грамів

сир кисломолочний — 350 грамів

Спосіб приготування:

Беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто на млинці. Додаємо яйця, збиваємо з цукром. Далі, просіюючи, додаємо борошно частинами. Перемішуємо до однорідної маси. Потім вливаємо частинками молоко і ретельно вимішуємо. Додаємо олію та окріп та перемішуємо. На розігрітій сковороді обсмажуємо млинці. Смажимо все тісто, готові млинці відставляємо. Для начинки згущене молоко блендером перебиваємо з кисломолочним сиром. Також додаємо кокосову стружку. Змащуємо кожен млинець начинкою та скручуємо. Зверху поливаємо згущонкою та посипаємо кокосовою стружкою.

Це надзвичайно смачно. Такі млинці — вже самостійний десерт. Однак їх також можна полити домашньою солоною карамеллю.