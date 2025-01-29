Найніжніший десерт "Рафаелло": дуже смачні млинці (відео)
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Ніжні млинці з кокосовим смаком
Смачні десерти легко готувати вдома. Ми ділились рецептом простого яблучного рулету. Тепер розповімо, як приготувати найніжніший десерт "Рафаелло".
Цей десерт готується на основі млинців. Це дуже солодко, ніжно, з кокосовим ароматом. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Софія Губеня.
Інгредієнти для млинців:
- яйця — 3 шт
- цукор — 3 ст. л.
- молоко — 500 мл
- олія — 5 ст. л.
- борошно — 240 грамів
- окріп — 150 мл
Для начинки:
- згущене молоко — 100 грамів
- кокосова стружка — 50 грамів
- сир кисломолочний — 350 грамів
Спосіб приготування:
- Беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто на млинці. Додаємо яйця, збиваємо з цукром. Далі, просіюючи, додаємо борошно частинами. Перемішуємо до однорідної маси.
- Потім вливаємо частинками молоко і ретельно вимішуємо. Додаємо олію та окріп та перемішуємо.
- На розігрітій сковороді обсмажуємо млинці. Смажимо все тісто, готові млинці відставляємо.
- Для начинки згущене молоко блендером перебиваємо з кисломолочним сиром. Також додаємо кокосову стружку.
- Змащуємо кожен млинець начинкою та скручуємо. Зверху поливаємо згущонкою та посипаємо кокосовою стружкою.
Це надзвичайно смачно. Такі млинці — вже самостійний десерт. Однак їх також можна полити домашньою солоною карамеллю.