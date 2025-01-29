Нежнейший десерт "Рафаэлло": вкуснейшие блины (видео)

Нежные блины с кокосовым вкусом

Вкусные десерты легко готовить на дому. Мы делились рецептом простого яблочного рулета. Теперь расскажем, как приготовить нежнейший десерт "Рафаэлло".

Этот десерт готовится на основе блинчиков. Это очень сладко, нежно с кокосовым ароматом. Как его приготовить, рассказала кулинарная блоггерша София Губеня.

Ингредиенты для блинов:

яйца — 3 шт

сахар – 3 ст. л.

молоко — 500 мл

масло – 5 ст. л.

мука — 240 граммов

кипяток — 150 мл

Для начинки:

сгущенка — 100 граммов

кокосовая стружка — 50 граммов

сыр кисломолочный — 350 граммов

Способ приготовления:

Берем миску, в которой будет удобно замешивать тесто на блине. Добавляем яйца, взбиваем с сахаром. Далее, просеивая, добавляем муку по частям. Перемешиваем до однородной массы. Затем вливаем частицами молоко и тщательно вымешиваем. Добавляем масло и кипяток и перемешиваем. На разогретой сковороде обжариваем блины. Жарим все тесто, готовые блинчики отставляем. Для начинки сгущенку блендером перебиваем с кисломолочным сыром. Также добавляем кокосовую стружку. Смазываем каждый блинчик начинкой и скручиваем. Сверху поливаем сгущенкой и посыпаем кокосовой стружкой.

Это очень вкусно. Такие блины – уже самостоятельный десерт. Однако их также можно полить домашней соленой карамелью.