Значно простіше, ніж класичні: бананові синабони ви приготуєте за 30 хвилин (відео)

Ароматна солодка випічка до чаю чи на святковий стіл

Синабони – це неймовірно популярні булочки з корицею, які підкорили серця людей у всьому світі. Їх аромат, що поєднує нотки солодкої кориці та ніжної ванілі, миттєво створює атмосферу затишку.

Сьогодні ми пропонуємо дещо видозмінити рецепт класичних синабонів та приготувати їх на листковому тісті. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати бананові синабони

Інгредієнти:

банан – 3 шт.;

листкове дріжджове тісто – 500 г;

цукор – 3 ст. л.;

кориця – ½ ст. л.;

жовток + 1 ст. л. молока для змащування;

Спосіб приготування

1.Банани очистити від шкірки та нарізати.

2.Тісто трішки розкотити.

3.Цукор змішати з корицею та присипати сумішшю зверху тіста.

4.Викласти нарізані банани та закрутити у рулет.

5.Гострим ножем нарізати на рівномірні шматочки. Викласти на деко застелене пергаментом.

6.До одного жовтка додати молоко, перемішати та змастити кожну булочку.

7.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25-30 хвилин.