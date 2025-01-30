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Значно простіше, ніж класичні: бананові синабони ви приготуєте за 30 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Синабони з листкового тіста готуються дуже швидко
Синабони з листкового тіста готуються дуже швидко. Фото instagram.com

Ароматна солодка випічка до чаю чи на святковий стіл

Синабони – це неймовірно популярні булочки з корицею, які підкорили серця людей у всьому світі. Їх аромат, що поєднує нотки солодкої кориці та ніжної ванілі, миттєво створює атмосферу затишку.

Сьогодні ми пропонуємо дещо видозмінити рецепт класичних синабонів та приготувати їх на листковому тісті. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати бананові синабони

Інгредієнти:

  • банан – 3 шт.;
  • листкове дріжджове тісто – 500 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • кориця – ½ ст. л.;
  • жовток + 1 ст. л. молока для змащування;

Спосіб приготування

1.Банани очистити від шкірки та нарізати.

2.Тісто трішки розкотити.

3.Цукор змішати з корицею та присипати сумішшю зверху тіста.

4.Викласти нарізані банани та закрутити у рулет.

5.Гострим ножем нарізати на рівномірні шматочки. Викласти на деко застелене пергаментом.

6.До одного жовтка додати молоко, перемішати та змастити кожну булочку.

7.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25-30 хвилин.

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#Випічка #Готуємо вдома #синабони