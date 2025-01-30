Значно простіше, ніж класичні: бананові синабони ви приготуєте за 30 хвилин (відео)
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Ароматна солодка випічка до чаю чи на святковий стіл
Синабони – це неймовірно популярні булочки з корицею, які підкорили серця людей у всьому світі. Їх аромат, що поєднує нотки солодкої кориці та ніжної ванілі, миттєво створює атмосферу затишку.
Сьогодні ми пропонуємо дещо видозмінити рецепт класичних синабонів та приготувати їх на листковому тісті. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".
Як приготувати бананові синабони
Інгредієнти:
- банан – 3 шт.;
- листкове дріжджове тісто – 500 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- кориця – ½ ст. л.;
- жовток + 1 ст. л. молока для змащування;
Спосіб приготування
1.Банани очистити від шкірки та нарізати.
2.Тісто трішки розкотити.
3.Цукор змішати з корицею та присипати сумішшю зверху тіста.
4.Викласти нарізані банани та закрутити у рулет.
5.Гострим ножем нарізати на рівномірні шматочки. Викласти на деко застелене пергаментом.
6.До одного жовтка додати молоко, перемішати та змастити кожну булочку.
7.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25-30 хвилин.