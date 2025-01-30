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Значительно проще, чем классические: банановые синнабоны вы приготовите за 30 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Синнабоны из слоеного теста готовятся очень быстро
Синнабоны из слоеного теста готовятся очень быстро. Фото instagram.com

Ароматная сладкая выпечка к чаю или на праздничный стол

Синнабоны – это невероятно популярные булочки с корицей, которые покорили сердца людей по всему миру. Их аромат, совмещающий нотки сладкой корицы и нежной ванили, мгновенно создает атмосферу уюта.

Сегодня мы предлагаем несколько изменить рецепт классических синнабонов и приготовить их на слоеном тесте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить банановые синнабоны

Ингредиенты:

  • банан – 3 шт.;
  • слоеное дрожжевое тесто – 500 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • корица – ½ ст. л.;
  • желток + 1 ст. л. молока для смазки;

Способ приготовления

1.Бананы очистить от кожуры и нарезать.

2.Тесто немного раскатать.

3.Сахар смешать с корицей и присыпать смесью сверху теста.

4.Выложить нарезанные бананы и закрутить в рулет.

5.Острым ножом нарезать на равномерные кусочки. Выложить на противень застеленный пергаментом.

6.В один желток добавить молоко, перемешать и смазать каждую булочку.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.

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#Выпечка #Готовим дома #синнабоны