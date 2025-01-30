Значительно проще, чем классические: банановые синнабоны вы приготовите за 30 минут (видео)
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Ароматная сладкая выпечка к чаю или на праздничный стол
Синнабоны – это невероятно популярные булочки с корицей, которые покорили сердца людей по всему миру. Их аромат, совмещающий нотки сладкой корицы и нежной ванили, мгновенно создает атмосферу уюта.
Сегодня мы предлагаем несколько изменить рецепт классических синнабонов и приготовить их на слоеном тесте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить банановые синнабоны
Ингредиенты:
- банан – 3 шт.;
- слоеное дрожжевое тесто – 500 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- корица – ½ ст. л.;
- желток + 1 ст. л. молока для смазки;
Способ приготовления
1.Бананы очистить от кожуры и нарезать.
2.Тесто немного раскатать.
3.Сахар смешать с корицей и присыпать смесью сверху теста.
4.Выложить нарезанные бананы и закрутить в рулет.
5.Острым ножом нарезать на равномерные кусочки. Выложить на противень застеленный пергаментом.
6.В один желток добавить молоко, перемешать и смазать каждую булочку.
7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.