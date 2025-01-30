Значительно проще, чем классические: банановые синнабоны вы приготовите за 30 минут (видео)

Ароматная сладкая выпечка к чаю или на праздничный стол

Синнабоны – это невероятно популярные булочки с корицей, которые покорили сердца людей по всему миру. Их аромат, совмещающий нотки сладкой корицы и нежной ванили, мгновенно создает атмосферу уюта.

Сегодня мы предлагаем несколько изменить рецепт классических синнабонов и приготовить их на слоеном тесте. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить банановые синнабоны

Ингредиенты:

банан – 3 шт.;

слоеное дрожжевое тесто – 500 г;

сахар – 3 ст. л.;

корица – ½ ст. л.;

желток + 1 ст. л. молока для смазки;

Способ приготовления

1.Бананы очистить от кожуры и нарезать.

2.Тесто немного раскатать.

3.Сахар смешать с корицей и присыпать смесью сверху теста.

4.Выложить нарезанные бананы и закрутить в рулет.

5.Острым ножом нарезать на равномерные кусочки. Выложить на противень застеленный пергаментом.

6.В один желток добавить молоко, перемешать и смазать каждую булочку.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.