Терезам – гармонія та успіх, Ракам – розчарування: гороскоп Таро на 31 січня 2025 року

31 січня обіцяє стати днем контрастів

Останній день січня для представників багатьох знаків Зодіаку буде невдалим днем. В одних виникнуть проблеми з грошима, на інших зваляться дрібні неприємності. В той самий час деяким знакам пощастить, збудуться якісь з їхніх бажань і настрій буде на висоті.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 31 січня і пропонує дізнатися, що чекати цього дня саме вам.

Овен — перевернута Трійка кубків

Цього дня обставини можуть складатися не на вашу користь і задумане може піти не так, як ви очікували. Є ймовірність, що за вашою спиною будуть обговорення чи чиїсь несумлінні вчинки. Зараз краще проявити стриманість та уникати надмірностей у всьому.

Телець — перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Близнюки — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та наскочити депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, — виберіть книгу або музику на вечір, купіть собі чогось смачненького.

Рак — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, — звалиться раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Лев — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та щастя будуть на вашому боці.

Діва – перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Терези — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас цей день. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для свого добробуту та щастя своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Скорпіон — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також карта може попереджати про скасування або затримку подорожі. В цей день ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Стрілець — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.

Козоріг — Імператриця

Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі йтимуть до Вас у руки.

Водолій — Сімка пентаклів

Результати вашої праці вже помітні, але можуть не зовсім відповідати очікуванням. Це не привід для розчарування, а можливість зупинитися, переоцінити ситуацію та зрозуміти, що справді важливо. Порада картки — не поспішати з рішеннями та присвятити час відпочинку та близьким.

Риби — перевернута Шістка пентаклів

Цього дня можливі фінансові труднощі, тому краще уникати ризикових вкладень, азартних ігор та сумнівних угод, оскільки є висока можливість зіткнутися з обманом. Крім того, в особистих стосунках може виникнути відчуття усунення чи охолодження з боку партнера.