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Терезам – гармонія та успіх, Ракам – розчарування: гороскоп Таро на 31 січня 2025 року

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Гороскоп Таро, на що чекати 31 січня
Гороскоп Таро, на що чекати 31 січня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

31 січня обіцяє стати днем контрастів

Останній день січня для представників багатьох знаків Зодіаку буде невдалим днем. В одних виникнуть проблеми з грошима, на інших зваляться дрібні неприємності. В той самий час деяким знакам пощастить, збудуться якісь з їхніх бажань і настрій буде на висоті.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 31 січня і пропонує дізнатися, що чекати цього дня саме вам.

Овен — перевернута Трійка кубків

Цього дня обставини можуть складатися не на вашу користь і задумане може піти не так, як ви очікували. Є ймовірність, що за вашою спиною будуть обговорення чи чиїсь несумлінні вчинки. Зараз краще проявити стриманість та уникати надмірностей у всьому.

Телець — перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Близнюки — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та наскочити депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, — виберіть книгу або музику на вечір, купіть собі чогось смачненького.

Рак — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, — звалиться раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Лев — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та щастя будуть на вашому боці.

Діва – перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Терези — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас цей день. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для свого добробуту та щастя своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Скорпіон — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також карта може попереджати про скасування або затримку подорожі. В цей день ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Стрілець — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.

Козоріг — Імператриця

Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі йтимуть до Вас у руки.

Водолій — Сімка пентаклів

Результати вашої праці вже помітні, але можуть не зовсім відповідати очікуванням. Це не привід для розчарування, а можливість зупинитися, переоцінити ситуацію та зрозуміти, що справді важливо. Порада картки — не поспішати з рішеннями та присвятити час відпочинку та близьким.

Риби — перевернута Шістка пентаклів

Цього дня можливі фінансові труднощі, тому краще уникати ризикових вкладень, азартних ігор та сумнівних угод, оскільки є висока можливість зіткнутися з обманом. Крім того, в особистих стосунках може виникнути відчуття усунення чи охолодження з боку партнера.

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