Весам — гармония и успех, Ракам — разочарование: гороскоп Таро на 31 января 2025 года

31 января обещает стать днем контрастов

Последний день января для представителей многих знаков Зодиака будет не самым удачным днем. У одних возникнут проблемы с деньгами, других будут одолевать мелкие неприятности. В то же время некоторым знакам повезет, сбудутся какие-то из их желаний и настроение будет на высоте.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 31 января и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Тройка кубков

В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.

Телец — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Близнецы — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите книгу или музыку на вечер, купите себе чего-нибудь вкусненького.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Лев — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Дева — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Весы — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас этот день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Скорпион — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Стрелец — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.

Козерог — Императрица

Это одна из самых приятных карт в колоде, которая обещает, что Вы будете процветать эмоционально и материально, а все блага и радости будут сами плыть к Вам в руки.

Водолей — Семерка пентаклей

Результаты вашего труда уже видны, но могут не совсем соответствовать ожиданиям. Это не повод для разочарования, а возможность остановиться, переоценить ситуацию и понять, что действительно важно. Совет карты — не торопиться с решениями и посвятить время отдыху и близким.

Рыбы — перевернутая Шестерка пентаклей

В этот день возможны финансовые затруднения, поэтому лучше избегать рисковых вложений, азартных игр и сомнительных сделок, так как есть высокая вероятность столкнуться с обманом. Кроме того, в личных отношениях может возникнуть чувство отстраненности или охлаждения со стороны партнера.