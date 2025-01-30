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Весам — гармония и успех, Ракам — разочарование: гороскоп Таро на 31 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 31 января
Гороскоп Таро, чего ждать 31 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

31 января обещает стать днем контрастов

Последний день января для представителей многих знаков Зодиака будет не самым удачным днем. У одних возникнут проблемы с деньгами, других будут одолевать мелкие неприятности. В то же время некоторым знакам повезет, сбудутся какие-то из их желаний и настроение будет на высоте.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 31 января и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Тройка кубков

В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.

Телец — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Близнецы — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите книгу или музыку на вечер, купите себе чего-нибудь вкусненького.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Лев — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Дева — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Весы — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас этот день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Скорпион — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Стрелец — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.

Козерог — Императрица

Это одна из самых приятных карт в колоде, которая обещает, что Вы будете процветать эмоционально и материально, а все блага и радости будут сами плыть к Вам в руки.

Водолей — Семерка пентаклей

Результаты вашего труда уже видны, но могут не совсем соответствовать ожиданиям. Это не повод для разочарования, а возможность остановиться, переоценить ситуацию и понять, что действительно важно. Совет карты — не торопиться с решениями и посвятить время отдыху и близким.

Рыбы — перевернутая Шестерка пентаклей

В этот день возможны финансовые затруднения, поэтому лучше избегать рисковых вложений, азартных игр и сомнительных сделок, так как есть высокая вероятность столкнуться с обманом. Кроме того, в личных отношениях может возникнуть чувство отстраненности или охлаждения со стороны партнера.

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