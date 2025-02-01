Олег, Олегу чи Олеже: як правильно звертатись до чоловіка з цим ім’ям українською

Мало хто знає про ці особливості

Кличний відмінок – унікальна особливість української мови, якої немає в російській. Саме тому багато українців, особливо представники старшого покоління, які здобували освіту за радянських часів, досі не знають, як правильно його вживати. Тому імена часто вживають у називному відмінку, коли когось кличуть: "Андрій, йди сюди!", "Олег, прибери в кімнаті". Але це велика помилка.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко під час етеру програми "Сніданок з 1+1" роз'яснив правила звертання до чоловіків на прикладі імен Олег та Ігор.

За його словами, у випадку з іменем Олег обидві форми кличного відмінка – "Олегу" та "Олеже" – є нормативними. Проте останнім часом українці частіше використовують давнішу форму "Олеже".

Щодо імені Ігор ситуація дещо інша. Мовознавець звертає увагу на помилку в чинному правописі, де вказано форму "Ігоре". Насправді правильним є звертання "Ігорю", яке відповідає нормам української мови.

Окрему увагу мовознавець приділив питомим українським іменам. Він наголосив на важливості збереження питомо українських форм імен. Так, правильними є форми Ганна (не Анна), Христина (не Крістіна), Микита (не Нікіта), Олена (не Альона).

Також раніше "Телеграф" писав, як правильно писати по батькові від імені Євген. Євгенієвич — це не правильно.