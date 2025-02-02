Дівам – сюрпризи, Овнам – неприємні новини: гороскоп Таро на 3 лютого 2025 року

Виявляйте терпіння та не піддавайтеся на провокації цього дня

У понеділок, 3 лютого, багато кому доведеться зіткнутися з наслідками своїх рішень, переосмислити важливі життєві аспекти та, можливо, відпустити те, що заважає рухатися вперед. Це день, коли логіка та інтуїція повинні працювати у тандемі, допомагаючи вам знаходити правильні рішення та не піддаватися сумнівам.

Деяким знакам доведеться впоратися із внутрішніми протиріччями, а інші отримають шанс на позитивні зміни.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 3 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Телець — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також карта може попереджати про скасування або затримку подорожі. Цього дня ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Близнюки — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції.

Рак — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Багато обіцяє, правда? Карта прогнозує стабільність, добробут та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цього дня.

Лев — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і цей день може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Діва — Паж жезлів

Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Терези — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає про сварки, несправедливість та проблеми із законом. Можливо, Вас хтось обдурить. Будьте обережні з незнайомцями та тримайте плани при собі.

Скорпіон — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Стрілець — Шістка кубків

Ще одна назва цієї карти — Владика насолод, — і вона обіцяє вам радість, гармонію, веселощі та домашній затишок.

Козоріг — перевернута Трійка кубків

Цього дня обставини можуть складатися не на вашу користь і задумане може піти не так, як ви очікували. Є ймовірність, що за вашою спиною будуть обговорення чи чиїсь несумлінні вчинки. Зараз краще проявити стриманість та уникати надмірностей у всьому.

Водолій — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти й зазнати невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Риби — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.