Перевірте свою квартиру, аби зрозуміти, навіщо в СРСР будували "таємну кімнату"

Архітектурна особливість радянських "хрущовок" — так звана "тещина кімната", приміщення без вікон, яке спочатку задумувалось, як гардеробна

В СРСР житло будували з урахуванням максимальної функціональності та економії простору, це стосувалось і квартир з дуже малими кухнями. Проте є ще одне архітектурне рішення — це невелике приміщення, яке можна знайти майже в кожній квартирі певного типу. Воно мало різні назви й виконувало безліч функцій, залежно від потреб мешканців.

"Телеграф" розповість, що таке "тещина кімната". А також про її функціональне призначення.

Варто зазначити, що професійний рієлтор з Чернігова Сергій Нітченко каже, що у хрущовках — квартирах радянського зразка, масово зведених із кінця 1950-х до 1980-х років — часто можна було зустріти загадкову кімнату без вікон та вентиляції.

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"У деяких, особливо цегляних, варіантах "хрущовок" були кімнати завширшки трохи більше ніж два метри та завглибшки у п'ять із половиною метрів. Така форма кімнати нагадувала трубу. Щоб якось виправити пропорції, у глухому торці кімнати влаштовували "стінну шафу". Часто таке творіння називали "тещина кімната"", — зазначав він у своїй статті.

Навіщо будували тещину кімнату і чому вона була темною

Архітектори проєктували цю кімнату як гардеробну або місце для зберігання сезонних речей. Проте в умовах радянського побуту вона набула інших функцій.

"Часто в цьому закутку ставили розкладний диван, перетворюючи приміщення на гостьову спальню. Якщо в сім’ї були гості, наприклад, теща, їй надавали саме це місце", — вказують експерти.

Також кімнату використовували як комору. Відсутність опалення й вентиляції створювала мікроклімат, схожий на погребовий, тому мешканці зберігали тут консерви, овочі, а також речі, які не використовували щодня.

Тещина кімната

Де знаходиться тещина кімната

"Тещина кімната" стала символом радянської практичності. Радянський підхід до архітектури мав на меті максимальну економію простору й матеріалів.

"Така кімната була вирішенням одвічної проблеми зберігання речей у малогабаритних квартирах. Радянські люди пристосовували її під свої потреби, перетворюючи на спальню, комору або гардеробну", — йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Навіть сьогодні ці приміщення іноді переобладнують у сучасні гардеробні або додаткові функціональні зони.

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