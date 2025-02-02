Девам — сюрпризы, Овнам — неприятные новости: гороскоп Таро на 3 февраля 2025 года
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Проявляйте терпение и не поддавайтесь на провокации в этот день
В понедельник, 3 февраля, многим придется столкнуться с последствиями своих решений, переосмыслить важные жизненные аспекты и, возможно, отпустить то, что мешает двигаться вперед. Это день, когда логика и интуиция должны работать в тандеме, помогая вам находить верные решения и не поддаваться сомнениям.
Некоторым знакам придется справляться с внутренними противоречиями, а другие получат шанс на позитивные изменения.
"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 3 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.
Овен — перевернутый Король жезлов
Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.
Телец — перевернутый Рыцарь жезлов
Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.
Близнецы — Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.
Рак — Десятка пентаклей
Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот день.
Лев — Колесо Фортуны
Название карты говорит само за себя, и этот день может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Дева — Паж жезлов
Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.
Весы — перевернутый Король мечей
В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.
Скорпион — перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Стрелец — Шестерка кубков
Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.
Козерог — перевернутая Тройка кубков
В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.
Водолей — перевернутый Рыцарь мечей
В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.
Рыбы — Восьмерка кубков
Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.