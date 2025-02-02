Девам — сюрпризы, Овнам — неприятные новости: гороскоп Таро на 3 февраля 2025 года

Проявляйте терпение и не поддавайтесь на провокации в этот день

В понедельник, 3 февраля, многим придется столкнуться с последствиями своих решений, переосмыслить важные жизненные аспекты и, возможно, отпустить то, что мешает двигаться вперед. Это день, когда логика и интуиция должны работать в тандеме, помогая вам находить верные решения и не поддаваться сомнениям.

Некоторым знакам придется справляться с внутренними противоречиями, а другие получат шанс на позитивные изменения.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 3 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Телец — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Близнецы — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Рак — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот день.

Лев — Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, и этот день может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Дева — Паж жезлов

Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Весы — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.

Скорпион — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Стрелец — Шестерка кубков

Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.

Козерог — перевернутая Тройка кубков

В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.

Водолей — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.