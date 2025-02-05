Із цим десертом згадаєте дитинство: як приготувати десерт "Пташине молоко" (відео)

Ідеально підійде для найулюбленіших свят

Смак цукерок "Пташине молоко" знайомі багатьом з дитинства. А що, якщо спробувати приготувати десерт з таким смаком?

Ви здивуєтеся, наскільки просто він готується та виходить надзвичайно смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати десерт "Пташине молоко"

Інгредієнти для білого шару:

желатин – 15 г + 150 мл води;

сметана – 500 г;

цукрова пудра – 120 г;

Інгредієнти для шоколадного шару:

вершки гарячі – 50 мл;

шоколад – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Приготувати білий шар. Для цього залити водою желатин та залишити до набухання.

2.Сметану змішати із цукровою пудрою та додати до суміші розтоплений желатин.

3.Ретельно перемішати та перелити у креманки. Відправити у холодильник на 30 хвилин.

4.Приготувати шоколадний шар. Нагріти вершки до кипіння. Одночасно із цим в іншій каструлі розтопити шоколад.

5.Гарячі вершки влити у шоколад та перемішати. Залишити трішки охолонути.

6.Вилити шоколадний шар на білий та відправити у холодильник до застигання.