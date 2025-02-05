Із цим десертом згадаєте дитинство: як приготувати десерт "Пташине молоко" (відео)
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Ідеально підійде для найулюбленіших свят
Смак цукерок "Пташине молоко" знайомі багатьом з дитинства. А що, якщо спробувати приготувати десерт з таким смаком?
Ви здивуєтеся, наскільки просто він готується та виходить надзвичайно смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати десерт "Пташине молоко"
Інгредієнти для білого шару:
- желатин – 15 г + 150 мл води;
- сметана – 500 г;
- цукрова пудра – 120 г;
Інгредієнти для шоколадного шару:
- вершки гарячі – 50 мл;
- шоколад – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Приготувати білий шар. Для цього залити водою желатин та залишити до набухання.
2.Сметану змішати із цукровою пудрою та додати до суміші розтоплений желатин.
3.Ретельно перемішати та перелити у креманки. Відправити у холодильник на 30 хвилин.
4.Приготувати шоколадний шар. Нагріти вершки до кипіння. Одночасно із цим в іншій каструлі розтопити шоколад.
5.Гарячі вершки влити у шоколад та перемішати. Залишити трішки охолонути.
6.Вилити шоколадний шар на білий та відправити у холодильник до застигання.