С этим десертом вспомните детство: как приготовить десерт "Птичье молоко" (видео)
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Идеально подойдет для самых любимых праздников
Вкус конфет "Птичье молоко" знакомы многим с детства. А что если попробовать приготовить десерт с таким вкусом?
Вы удивитесь, насколько просто он готовится и получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить десерт "Птичье молоко"
Ингредиенты для белого слоя:
- желатин – 15 г + 150 мл воды;
- сметана – 500 г;
- сахарная пудра – 120 г;
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- сливки горячие – 50 мл;
- шоколад – 100 г;
Способ приготовления:
1.Приготовить белый слой. Для этого залить водой желатин и оставить до набухания.
2.Сметану смешать с сахарной пудрой и добавить в смесь растопленный желатин.
3.Тщательно перемешать и перелить в креманку. Отправьте в холодильник на 30 минут.
4.Приготовить шоколадный слой. Нагреть сливки до кипения. Одновременно с этим в другой кастрюле растопить шоколад.
5.Горячие сливки влить в шоколад и перемешать. Оставить немного остыть.
6. Вылить шоколадный слой на белый и отправить в холодильник до застывания.