С этим десертом вспомните детство: как приготовить десерт "Птичье молоко" (видео)

Идеально подойдет для самых любимых праздников

Вкус конфет "Птичье молоко" знакомы многим с детства. А что если попробовать приготовить десерт с таким вкусом?

Вы удивитесь, насколько просто он готовится и получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить десерт "Птичье молоко"

Ингредиенты для белого слоя:

желатин – 15 г + 150 мл воды;

сметана – 500 г;

сахарная пудра – 120 г;

Ингредиенты для шоколадного слоя:

сливки горячие – 50 мл;

шоколад – 100 г;

Способ приготовления:

1.Приготовить белый слой. Для этого залить водой желатин и оставить до набухания.

2.Сметану смешать с сахарной пудрой и добавить в смесь растопленный желатин.

3.Тщательно перемешать и перелить в креманку. Отправьте в холодильник на 30 минут.

4.Приготовить шоколадный слой. Нагреть сливки до кипения. Одновременно с этим в другой кастрюле растопить шоколад.

5.Горячие сливки влить в шоколад и перемешать. Оставить немного остыть.

6. Вылить шоколадный слой на белый и отправить в холодильник до застывания.