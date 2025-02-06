Смачний та ситний перекус: на ці кекси ви потратите всього 30 хвилин (відео)

Чудовий рецепт смачного перекусу

Коли хочеться поїсти ситно і не витрачати чимало часу на приготування, на поміч приходять швидкі і прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом поживних солоних кексів.

Ці сирні мафіни з курятиною виходять дуже ситними. Чудовий варіант для перекусу, тим паче, що їх дуже зручно брати з собою. Рецептом поділились у блозі dietologganna.

Інгредієнти:

Яйце — 7 шт

Курячий фарш – 100 г

Яєчний білок – 3 шт

Моцарелла – 70 г

Зелена цибуля — 50 г

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Сир потрібно натерти на дрібній тертці. Зелень промити, ретельно просушити та дрібно накришити. Яйця та білки додати до фаршу. Також додати натертий сир та зелень, перемішати до однорідної маси. Посолити та поперчити до смаку, можливо також додати інші спеції, які вам подобаються. Яєчну масу викладіть у форми так, щоб до краю не вистачало 1,5 сантиметра. У процесі випікання маса підніметься. Відправте в попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Час випікання становить 20 хвилин.

Рецепт дуже простий, а кекси виходять апетитні та ароматні. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста.