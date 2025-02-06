Смачний та ситний перекус: на ці кекси ви потратите всього 30 хвилин (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт смачного перекусу
Коли хочеться поїсти ситно і не витрачати чимало часу на приготування, на поміч приходять швидкі і прості рецепти. Ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом поживних солоних кексів.
Ці сирні мафіни з курятиною виходять дуже ситними. Чудовий варіант для перекусу, тим паче, що їх дуже зручно брати з собою. Рецептом поділились у блозі dietologganna.
Інгредієнти:
- Яйце — 7 шт
- Курячий фарш – 100 г
- Яєчний білок – 3 шт
- Моцарелла – 70 г
- Зелена цибуля — 50 г
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Сир потрібно натерти на дрібній тертці. Зелень промити, ретельно просушити та дрібно накришити.
- Яйця та білки додати до фаршу. Також додати натертий сир та зелень, перемішати до однорідної маси.
- Посолити та поперчити до смаку, можливо також додати інші спеції, які вам подобаються. Яєчну масу викладіть у форми так, щоб до краю не вистачало 1,5 сантиметра. У процесі випікання маса підніметься.
- Відправте в попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Час випікання становить 20 хвилин.
Рецепт дуже простий, а кекси виходять апетитні та ароматні. Також ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового тіста.