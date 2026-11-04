Миші бояться цих запахів більше, ніж вогню: чим обробити дім

Оцет, палену шерсть і березовий дьоготь використовують у місцях появи гризунів і біля входу до житла

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Щоб відлякати мишей, у домі використовують не лише мишоловки, а й різкі запахи – від оцту до скипидару. Такі засоби застосовують восени, коли гризуни шукають прихисток у житлі.

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Про способи боротьби з мишами за допомогою запахів розповіло видання Bydlíme útulně. Серед запропонованих варіантів – обробка поверхонь оцтовим розчином і розміщення джерел різкого запаху там, де з'являються гризуни.

Оцтовий розчин для поверхонь і входу

Якщо миші вже проникли в будинок, оцет змішують із водою у пропорції 4 : 1 і обробляють розчином меблі. Не слід наносити його на матеріали, які суміш може пошкодити.

Для профілактики оцтом обробляють простір біля будинку – поріг і вхідні двері. Запах на підходах до житла має відлякати мишей, поки вони не проникли всередину.

Запах обгорілого пір’я та шерсті

Ще один спосіб – використовувати обгоріле пір’я або шерсть. Їх радять залишати в місцях, де вже з’явилися миші, або навколо будинку.

Оцет на порозі допомагає відлякати мишей, перш ніж вони проникнуть у будинок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Можна використовувати й попіл, що залишився після згоряння. Ним посипають доріжки, якими пересуваються гризуни.

Скипидар і березовий дьоготь

Серед засобів із особливо різким запахом – скипидар і березовий дьоготь. Ними відлякують мишей, які вже з’явилися в будинку, а також користуються для профілактики.

З цими рідинами потрібно поводитися обережно: через сильний запах мешканцям також може бути неприємно перебувати в будинку. Тому важливо продумати, де і як застосовувати пахучі засоби в приміщенні.

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