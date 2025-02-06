Вкусный и сытный перекус: на эти кексы вы потратите всего 30 минут (видео)

Прекрасный рецепт вкусного перекуса

Когда хочется поесть сытно и не тратить много времени на приготовление, на помощь приходят быстрые и простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом питательных соленых кексов.

Эти творожные мафины с курятиной получаются очень сытными. Отличный вариант для перекуса, тем более что их очень удобно брать с собой. Рецептом поделились в блоге dietologganna.

Ингредиенты:

Яйцо — 7 шт

Куриный фарш – 100 г

Яичный белок – 3 шт.

Моцарелла – 70 г

Зеленый лук — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Сыр нужно натереть на мелкой терке. Зелень промыть, тщательно просушить и мелко накрошить. Яйца и белки добавить в фарш. Также добавить натертый творог и зелень, перемешать до однородной массы. Посолить и поперчить по вкусу, можно добавить другие специи, которые вам нравятся. Яичную массу выложите в формы так, чтобы до предела не хватало 1,5 сантиметра. В процессе выпечки масса поднимется. Отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Время выпечки составляет 20 минут.

Рецепт очень прост, а кексы получаются аппетитными и ароматными. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.