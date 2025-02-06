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Вкусный и сытный перекус: на эти кексы вы потратите всего 30 минут (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт очень сытных соленых кексов
Рецепт очень сытных соленых кексов. Фото Pixabay

Прекрасный рецепт вкусного перекуса

Когда хочется поесть сытно и не тратить много времени на приготовление, на помощь приходят быстрые и простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом питательных соленых кексов.

Эти творожные мафины с курятиной получаются очень сытными. Отличный вариант для перекуса, тем более что их очень удобно брать с собой. Рецептом поделились в блоге dietologganna.

Ингредиенты:

  • Яйцо — 7 шт
  • Куриный фарш – 100 г
  • Яичный белок – 3 шт.
  • Моцарелла – 70 г
  • Зеленый лук — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Зелень промыть, тщательно просушить и мелко накрошить.
  2. Яйца и белки добавить в фарш. Также добавить натертый творог и зелень, перемешать до однородной массы.
  3. Посолить и поперчить по вкусу, можно добавить другие специи, которые вам нравятся. Яичную массу выложите в формы так, чтобы до предела не хватало 1,5 сантиметра. В процессе выпечки масса поднимется.
  4. Отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Время выпечки составляет 20 минут.

Рецепт очень прост, а кексы получаются аппетитными и ароматными. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Закуска #Кексы