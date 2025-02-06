Вкусный и сытный перекус: на эти кексы вы потратите всего 30 минут (видео)
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Прекрасный рецепт вкусного перекуса
Когда хочется поесть сытно и не тратить много времени на приготовление, на помощь приходят быстрые и простые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом питательных соленых кексов.
Эти творожные мафины с курятиной получаются очень сытными. Отличный вариант для перекуса, тем более что их очень удобно брать с собой. Рецептом поделились в блоге dietologganna.
Ингредиенты:
- Яйцо — 7 шт
- Куриный фарш – 100 г
- Яичный белок – 3 шт.
- Моцарелла – 70 г
- Зеленый лук — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Сыр нужно натереть на мелкой терке. Зелень промыть, тщательно просушить и мелко накрошить.
- Яйца и белки добавить в фарш. Также добавить натертый творог и зелень, перемешать до однородной массы.
- Посолить и поперчить по вкусу, можно добавить другие специи, которые вам нравятся. Яичную массу выложите в формы так, чтобы до предела не хватало 1,5 сантиметра. В процессе выпечки масса поднимется.
- Отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Время выпечки составляет 20 минут.
Рецепт очень прост, а кексы получаются аппетитными и ароматными. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового теста.