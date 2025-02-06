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Солодка смакота, для якої не треба пріти на кухні: просто вилийте тісто на пергамент (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний рулет, який надзвичайно просто готується
Апетитний рулет, який надзвичайно просто готується. Фото shuba.life

Дуже смачний і простий у приготуванні десерт

Для приготування смачних десертів не обов’язково довго і нудно пріти на кухні. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового магазинного тіста. Тепер поділимось рецептом фінського рулету-млинця.

Це надзвичайно просто і дуже смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona. Фінський млинець — це особливо просто і смачно.

Інгредієнти:

  • Молоко — 400 мл
  • Яйце — 2 шт
  • Цукор — 3 ч. л.
  • Сіль — пів ч. л.
  • Борошно – 120 г
  • Розпушувач — пів ч. л.
  • розтоплене вершкове масло — 20 г

Для крему:

  • холодні жирні вершки – 200 г
  • цукрова пудра – 60 г
  • вершковий сир – 100 г
  • варення для начинки

Спосіб приготування:

  1. Одразу вмикаємо духовку. Яйця перемішуємо з цукром та сіллю. Додаємо тепле молоко та перемішуємо.
  2. Поступово просіюємо борошно та розпушувач до маси, перемішуючи. В кінці додаємо розтоплене вершкове масло та вимішуємо все до однорідності.
  3. Виливаємо у деко, застелене пергаментом. Ставимо у духовку. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин.
  4. Дістаємо з духовки та даємо трошки охолонути. Коли температура зменшиться, млинець опаде, і це нормально, так і має бути.
  5. Перевертаємо млинець та обережно знімаємо пергамент. Поки він охолоджується, холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до густого крему.
  6. Додаємо вершковий сир та ретельно все перемішуємо. Змащуємо млинець кремом, викладаємо начинку та загортаємо в рулет.

Куштувати можна одразу, однак найсмачніше буде, якщо залишити рулет на годинку у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.

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#Рецепт #Рулет #Десерт