Солодка смакота, для якої не треба пріти на кухні: просто вилийте тісто на пергамент (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачний і простий у приготуванні десерт
Для приготування смачних десертів не обов’язково довго і нудно пріти на кухні. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового магазинного тіста. Тепер поділимось рецептом фінського рулету-млинця.
Це надзвичайно просто і дуже смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona. Фінський млинець — це особливо просто і смачно.
Інгредієнти:
- Молоко — 400 мл
- Яйце — 2 шт
- Цукор — 3 ч. л.
- Сіль — пів ч. л.
- Борошно – 120 г
- Розпушувач — пів ч. л.
- розтоплене вершкове масло — 20 г
Для крему:
- холодні жирні вершки – 200 г
- цукрова пудра – 60 г
- вершковий сир – 100 г
- варення для начинки
Спосіб приготування:
- Одразу вмикаємо духовку. Яйця перемішуємо з цукром та сіллю. Додаємо тепле молоко та перемішуємо.
- Поступово просіюємо борошно та розпушувач до маси, перемішуючи. В кінці додаємо розтоплене вершкове масло та вимішуємо все до однорідності.
- Виливаємо у деко, застелене пергаментом. Ставимо у духовку. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин.
- Дістаємо з духовки та даємо трошки охолонути. Коли температура зменшиться, млинець опаде, і це нормально, так і має бути.
- Перевертаємо млинець та обережно знімаємо пергамент. Поки він охолоджується, холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до густого крему.
- Додаємо вершковий сир та ретельно все перемішуємо. Змащуємо млинець кремом, викладаємо начинку та загортаємо в рулет.
Куштувати можна одразу, однак найсмачніше буде, якщо залишити рулет на годинку у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.