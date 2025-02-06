Солодка смакота, для якої не треба пріти на кухні: просто вилийте тісто на пергамент (відео)

Дуже смачний і простий у приготуванні десерт

Для приготування смачних десертів не обов’язково довго і нудно пріти на кухні. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з готового магазинного тіста. Тепер поділимось рецептом фінського рулету-млинця.

Це надзвичайно просто і дуже смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona. Фінський млинець — це особливо просто і смачно.

Інгредієнти:

Молоко — 400 мл

Яйце — 2 шт

Цукор — 3 ч. л.

Сіль — пів ч. л.

Борошно – 120 г

Розпушувач — пів ч. л.

розтоплене вершкове масло — 20 г

Для крему:

холодні жирні вершки – 200 г

цукрова пудра – 60 г

вершковий сир – 100 г

варення для начинки

Спосіб приготування:

Одразу вмикаємо духовку. Яйця перемішуємо з цукром та сіллю. Додаємо тепле молоко та перемішуємо. Поступово просіюємо борошно та розпушувач до маси, перемішуючи. В кінці додаємо розтоплене вершкове масло та вимішуємо все до однорідності. Виливаємо у деко, застелене пергаментом. Ставимо у духовку. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Дістаємо з духовки та даємо трошки охолонути. Коли температура зменшиться, млинець опаде, і це нормально, так і має бути. Перевертаємо млинець та обережно знімаємо пергамент. Поки він охолоджується, холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до густого крему. Додаємо вершковий сир та ретельно все перемішуємо. Змащуємо млинець кремом, викладаємо начинку та загортаємо в рулет.

Куштувати можна одразу, однак найсмачніше буде, якщо залишити рулет на годинку у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.