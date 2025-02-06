Сладкая вкусняшка, для которой не нужно преть на кухне: просто вылейте тесто на пергамент (видео)
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Очень вкусный и простой в приготовлении десерт
Для приготовления вкусных десертов не обязательно долго и скучно прийти на кухне. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового магазинного теста. Теперь поделимся рецептом финского рулета-блина.
Это очень просто и очень вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona. Финский блин – это особенно просто и вкусно.
Ингредиенты:
- Молоко — 400 мл
- Яйцо — 2 шт
- Сахар – 3 ч. л.
- Соль — полч. л.
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель — пол ч. л.
- Растопленное сливочное масло — 20 г
Для крема:
- Холодные жирные сливки – 200 г
- Сахарная пудра – 60 г
- Сливочный сыр – 100 г
- Варенье для начинки
Способ приготовления:
- Сразу включаем духовку. Перемешиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем теплое молоко и перемешиваем.
- Постепенно просеиваем муку и разрыхлитель до массы, перемешивая. В конце добавляем растопленное масло и вымешиваем все до однородности.
- Выливаем в противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут.
- Достаем из духовки и даем немного остыть. Когда температура снизится, блин опадет, и это нормально, так и должно быть.
- Переворачиваем блинчик и осторожно снимаем пергамент. Пока он охлаждается, холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой в густой крем.
- Добавляем сливочный сыр и тщательно перемешиваем. Смазываем блин кремом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет.
Пробовать можно сразу, однако вкуснее всего будет, если оставить рулет на часок в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.