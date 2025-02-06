Сладкая вкусняшка, для которой не нужно преть на кухне: просто вылейте тесто на пергамент (видео)

Очень вкусный и простой в приготовлении десерт

Для приготовления вкусных десертов не обязательно долго и скучно прийти на кухне. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового магазинного теста. Теперь поделимся рецептом финского рулета-блина.

Это очень просто и очень вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona. Финский блин – это особенно просто и вкусно.

Ингредиенты:

Молоко — 400 мл

Яйцо — 2 шт

Сахар – 3 ч. л.

Соль — полч. л.

Мука – 120 г

Разрыхлитель — пол ч. л.

Растопленное сливочное масло — 20 г

Для крема:

Холодные жирные сливки – 200 г

Сахарная пудра – 60 г

Сливочный сыр – 100 г

Варенье для начинки

Способ приготовления:

Сразу включаем духовку. Перемешиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем теплое молоко и перемешиваем. Постепенно просеиваем муку и разрыхлитель до массы, перемешивая. В конце добавляем растопленное масло и вымешиваем все до однородности. Выливаем в противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут. Достаем из духовки и даем немного остыть. Когда температура снизится, блин опадет, и это нормально, так и должно быть. Переворачиваем блинчик и осторожно снимаем пергамент. Пока он охлаждается, холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой в густой крем. Добавляем сливочный сыр и тщательно перемешиваем. Смазываем блин кремом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет.

Пробовать можно сразу, однако вкуснее всего будет, если оставить рулет на часок в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.