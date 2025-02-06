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Сладкая вкусняшка, для которой не нужно преть на кухне: просто вылейте тесто на пергамент (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный рулет, который очень просто готовится
Аппетитный рулет, который очень просто готовится. Фото shuba.life

Очень вкусный и простой в приготовлении десерт

Для приготовления вкусных десертов не обязательно долго и скучно прийти на кухне. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круасаны из готового магазинного теста. Теперь поделимся рецептом финского рулета-блина.

Это очень просто и очень вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona. Финский блин – это особенно просто и вкусно.

Ингредиенты:

  • Молоко — 400 мл
  • Яйцо — 2 шт
  • Сахар – 3 ч. л.
  • Соль — полч. л.
  • Мука – 120 г
  • Разрыхлитель — пол ч. л.
  • Растопленное сливочное масло — 20 г

Для крема:

  • Холодные жирные сливки – 200 г
  • Сахарная пудра – 60 г
  • Сливочный сыр – 100 г
  • Варенье для начинки

Способ приготовления:

  1. Сразу включаем духовку. Перемешиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем теплое молоко и перемешиваем.
  2. Постепенно просеиваем муку и разрыхлитель до массы, перемешивая. В конце добавляем растопленное масло и вымешиваем все до однородности.
  3. Выливаем в противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут.
  4. Достаем из духовки и даем немного остыть. Когда температура снизится, блин опадет, и это нормально, так и должно быть.
  5. Переворачиваем блинчик и осторожно снимаем пергамент. Пока он охлаждается, холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой в густой крем.
  6. Добавляем сливочный сыр и тщательно перемешиваем. Смазываем блин кремом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет.

Пробовать можно сразу, однако вкуснее всего будет, если оставить рулет на часок в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.

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#Рецепт #Рулет #Десерт