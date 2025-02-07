Близнюкам – приємні зустрічі, Рибам – незначні проблеми: гороскоп Таро на 8 лютого 2025 року

Важливо зберігати рівновагу, слухати інтуїцію і використовувати можливості, що випали

8 лютого обіцяє бути наповненим різними емоціями та подіями для кожного знака Зодіаку. Дехто отримають шанс на оновлення та удачу, іншим мають бути обережними та уважними до того, що відбувається.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 8 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Телець — Четвірка кубків

Ця карта каже, що Ви будете дещо відсторонені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати. Але не пропустіть блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Близнюки — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Рак — Лицар пентаклів

Ця карта обіцяє, що день буде спокійним, але продуктивним та успішним у фінансах. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети. Ухвалене у цей день рішення буде правильним.

Лев — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у суботу Ваш добробут може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Діва — Шістка кубків

Ще одна назва цієї карти — Владика насолод, — і вона обіцяє вам радість, гармонію, веселощі та домашній затишок.

Терези — Десятка кубків

Ще ця карта називається владика досконалого успіху, і вона вказує на гармонію та щастя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Скорпіон — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, радість, духовне оновлення та переродження, нові повороти в житті — головне вірте в себе. А якщо Ви з кимось у сварці, то вважайте цю карту за знак, що час миритися.

Стрілець — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто задаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Карта рекомендує прислухатися до порад цього дня. Вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що Вас хвилює.

Козоріг — Трійка кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як "щасливий кінець". Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, розв'язання проблем із роботою тощо.

Водолій — перевернутий Паж жезлів

Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Риби — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.