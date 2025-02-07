Близнецам — приятные встречи, Рыбам — незначительные проблемы: гороскоп Таро на 8 февраля 2025 года

Важно сохранять равновесие, слушать интуицию и использовать выпавшие возможности

8 февраля обещает быть наполненным разными эмоциями и событиями для каждого знака зодиака. Некоторые получат шанс на обновление и удачу, другим предстоит быть осторожными и внимательными к происходящему.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 8 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Телец — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Близнецы — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Рак — Рыцарь пентаклей

Эта карта обещает, что день будет спокойным, но продуктивным и успешным в финансах. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей. Принятое в этот день решение будет правильным.

Лев — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в субботу Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Дева — Шестерка кубков

Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.

Весы — Десятка кубков

Еще эта карта называется владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Скорпион — Солнце

Эта карта обещает счастье, радость, духовное обновление и перерождение, новые повороты в жизни, — главное верьте в себя. А если Вы с кем-то в ссоре, то считайте эту карту за знак, что пора мириться.

Стрелец — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Карта рекомендует прислушиваться к советам в этот день. Они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Козерог — Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Водолей — перевернутый Паж жезлов

Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Рыбы — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.