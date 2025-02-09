Коли до зарплатні лишилося 50 гривень — приготуйте ці котлети: рецепт для скрутних часів (відео)
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Такі котлети допоможуть швидко та смачно нагодувати всю родину
З курячої печінки можна приготувати різноманітні смачні та бюджетні страви. Дехто смажить її з яблуками, хтось готує паштети.
З печінки також можна приготувати надзвичайно смачні котлети. Готуються вони легко, а наїдяться ними всі члени сім'ї, інформують на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- куряча печінка – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- кукурудзяне борошно – 2 ст.;
- зелена цибуля – 5 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- сушений часник – 1 ч. л.;
- олія для смаження;
- сметана для подачі;
Спосіб приготування:
1.Печінку промити, очистити від плівок та нарізати на дрібні шматочки.
2.Нарізати цибулю і додати печінку.
3.Додати яйця, борошно, сіль, перець, сушений часник і ретельно змішати.
4.Викласти печінкову масу ложкою і обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
5.Подавати зі сметаною.