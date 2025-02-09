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Коли до зарплатні лишилося 50 гривень — приготуйте ці котлети: рецепт для скрутних часів (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачні, ніжні, соковиті
Дуже смачні, ніжні, соковиті. Фото instagram.com

Такі котлети допоможуть швидко та смачно нагодувати всю родину

З курячої печінки можна приготувати різноманітні смачні та бюджетні страви. Дехто смажить її з яблуками, хтось готує паштети.

З печінки також можна приготувати надзвичайно смачні котлети. Готуються вони легко, а наїдяться ними всі члени сім'ї, інформують на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 500 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • кукурудзяне борошно – 2 ст.;
  • зелена цибуля – 5 шт.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • сушений часник – 1 ч. л.;
  • олія для смаження;
  • сметана для подачі;

Спосіб приготування:

1.Печінку промити, очистити від плівок та нарізати на дрібні шматочки.

2.Нарізати цибулю і додати печінку.

3.Додати яйця, борошно, сіль, перець, сушений часник і ретельно змішати.

4.Викласти печінкову масу ложкою і обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

5.Подавати зі сметаною.

Теги:
#Печінка #Котлети #Готуємо вдома