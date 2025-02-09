Когда до зарплаты осталось 50 гривен — приготовьте эти котлеты: рецепт для трудных времен (видео)
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Такие котлеты помогут быстро и вкусно накормить всю семью
Из куриной печени можно приготовить вкусные и бюджетные блюда. Кое-кто жарит ее с яблоками, кто-то готовит паштеты.
Из печени также можно приготовить вкуснейшие котлеты. Готовятся они легко, а наедятся ими все члены семьи, информируют на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить печеночные котлеты
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- кукурузная мука – 2 ст.;
- зеленый лук – 5 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- сушеный чеснок – 1 ч. л.;
- масло для жарки;
- сметана для подачи;
Способ приготовления:
1.Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки.
2.Нарезать лук и добавить печень.
3.Добавить яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.
4. Выложить печеночную массу ложкой и обжарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
5.Подавать со сметаной.