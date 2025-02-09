Когда до зарплаты осталось 50 гривен — приготовьте эти котлеты: рецепт для трудных времен (видео)

Такие котлеты помогут быстро и вкусно накормить всю семью

Из куриной печени можно приготовить вкусные и бюджетные блюда. Кое-кто жарит ее с яблоками, кто-то готовит паштеты.

Из печени также можно приготовить вкуснейшие котлеты. Готовятся они легко, а наедятся ими все члены семьи, информируют на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г;

яйца – 2 шт.;

кукурузная мука – 2 ст.;

зеленый лук – 5 шт.;

соль, перец – по вкусу;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

масло для жарки;

сметана для подачи;

Способ приготовления:

1.Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки.

2.Нарезать лук и добавить печень.

3.Добавить яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.

4. Выложить печеночную массу ложкой и обжарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

5.Подавать со сметаной.