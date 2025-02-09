Левам – виконання бажань, Ракам – апатія: гороскоп Таро на 10 лютого 2025 року

Хороший день для планування та роботи над собою

Понеділок, 10 лютого, для одних знаків принесе стабільність та успіх, а для інших може стати випробуванням. Фінансові питання можуть відіграти ключову роль — деяким вдасться досягти матеріального успіху, а іншим варто бути обережнішими з грошима та документами. У відносинах та емоціях також можливі перепади: хтось набуде гармонії та затишку, а хтось зіткнеться з роздратуванням та апатією.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 10 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — Лицар пентаклів

Ця карта обіцяє, що день буде спокійним, але продуктивним та успішним у фінансах. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети. Ухвалене у цей день рішення буде правильним.

Телець — Четвірка кубків

Ця карта каже, що Ви будете дещо відхилені від світу та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати. Але не пропустіть блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Близнюки — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у понеділок Ваше матеріальне щастя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Рак — перевернутий Туз кубків

Зустрічі долі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Лев — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та щастя будуть на вашому боці.

Діва — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що Ваші плани можуть порушитись, звалиться раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Терези — перевернута Сімка кубків

У звичайному положенні карта говорить про життя в ілюзіях, нерішучості та страху помилитися. Однак у перевернутому вигляді її значення змінюється: тепер ви здатні тверезо оцінити ситуацію і зробити правильний вибір, який призведе до досягнення ваших цілей.

Скорпіон — Помірність

Ця карта вказує, що у понеділок обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, і Ви зможете реалізувати давно задумане. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Стрілець — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Козоріг — перевернута Верховна жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Водолій — Королева кубків

Це чуттєва, вразлива та емоційна королева, що цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти – присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та позаймайтеся творчістю.

Риби — Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.