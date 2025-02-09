Львам — исполнение желаний, Ракам — апатия: гороскоп Таро на 10 февраля 2025 года
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Хороший день для планирования и работы над собой
Понедельник, 10 февраля, для одних знаков он принесет стабильность и успех, а для других может стать испытанием. Финансовые вопросы могут сыграть ключевую роль — некоторым удастся добиться материального успеха, а другим стоит быть осторожнее с деньгами и документами. В отношениях и эмоциях также возможны перепады: кто-то обретет гармонию и уют, а кто-то столкнется с раздражением и апатией.
"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 10 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.
Овен — Рыцарь пентаклей
Эта карта обещает, что день будет спокойным, но продуктивным и успешным в финансах. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей. Принятое в этот день решение будет правильным.
Телец — Четверка кубков
Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.
Близнецы — перевернутая Десятка пентаклей
В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в понедельник Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.
Рак — перевернутый Туз кубков
Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в этот день Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.
Лев — Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Дева — перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что Ваши планы могут нарушиться, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Весы — перевернутая Семерка кубков
В обычном положении карта говорит о жизни в иллюзиях, нерешительности и страхе ошибиться. Однако в перевернутом виде ее значение меняется: теперь вы способны трезво оценить ситуацию и сделать правильный выбор, который приведет к достижению ваших целей.
Скорпион — Умеренность
Эта карта указывает, что в понедельник обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать давно задуманное. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.
Стрелец — перевернутая Семерка мечей
В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.
Козерог — перевернутая Верховная жрица
У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Водолей — Королева кубков
Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.
Рыбы — Двойка мечей
Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.