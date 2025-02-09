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Львам — исполнение желаний, Ракам — апатия: гороскоп Таро на 10 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 10 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 10 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Хороший день для планирования и работы над собой

Понедельник, 10 февраля, для одних знаков он принесет стабильность и успех, а для других может стать испытанием. Финансовые вопросы могут сыграть ключевую роль — некоторым удастся добиться материального успеха, а другим стоит быть осторожнее с деньгами и документами. В отношениях и эмоциях также возможны перепады: кто-то обретет гармонию и уют, а кто-то столкнется с раздражением и апатией.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 10 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Рыцарь пентаклей

Эта карта обещает, что день будет спокойным, но продуктивным и успешным в финансах. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей. Принятое в этот день решение будет правильным.

Телец — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Близнецы — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в понедельник Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Рак — перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в этот день Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Лев — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Дева — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что Ваши планы могут нарушиться, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Весы — перевернутая Семерка кубков

В обычном положении карта говорит о жизни в иллюзиях, нерешительности и страхе ошибиться. Однако в перевернутом виде ее значение меняется: теперь вы способны трезво оценить ситуацию и сделать правильный выбор, который приведет к достижению ваших целей.

Скорпион — Умеренность

Эта карта указывает, что в понедельник обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать давно задуманное. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Стрелец — перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Козерог — перевернутая Верховная жрица

У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Водолей — Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Рыбы — Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

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