Праздник 10 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы навсегда не отпугнуть удачу
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Узнайте, как привлечь благополучие в этом 2025 году
В этот понедельник, 10 февраля, христиане восточного обряда почитают память священномученика Харлампия. В церковный праздник украинцев ожидает холодный арктический воздух.
Святой Харлампий почитается как защитник от внезапной смерти без покаяния. Также его считают покровителем домашних животных и хранителем урожая. К нему обращаются с молитвами о спасении от голода и об улучшении благосостояния.
Традиции и приметы 10 февраля
Обязательной традицией этого дня на Руси было выпекание пирогов с капустой. Чтобы привлечь весну, им придавали круглую форму, напоминающую солнце.
Такой выпечкой щедро делились с соседями, родными, путниками, встреченными по дороге в церковь, и нуждающимися. Считалось, что чем больше слов благодарности будет за угощение, тем благополучнее будет год.
- Много звезд видно ночью — к ясной и безветренной погоде.
- Дрозды поют — к ранней и теплой весне.
- Нет снега на земле — больше серьезных снегопадов не будет.
Что нельзя делать 10 февраля
- Одалживать хлеб и соль — к проблемам с финансами.
- Мести пол — можно вымести удачу, благополучие.
- Смотреть в чужие зеркала — можно притянуть к себе чужие проблемы.
- Трясти и звенеть мелочью — к бедности.
Праздники и события 10 февраля
- Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day)
- Всемирный день зернобобовых культур
- День рождения утюга
- День зонтика в США
- День памяти жертв фойб в Италии
У кого именины 10 февраля
Сегодня именины празднуют Анна, Валентина, Геннадий, Антон, Василий, Галина, Петр, Григорий и Герман.
Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.