Праздник 10 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы навсегда не отпугнуть удачу

Узнайте, как привлечь благополучие в этом 2025 году

В этот понедельник, 10 февраля, христиане восточного обряда почитают память священномученика Харлампия. В церковный праздник украинцев ожидает холодный арктический воздух.

Святой Харлампий почитается как защитник от внезапной смерти без покаяния. Также его считают покровителем домашних животных и хранителем урожая. К нему обращаются с молитвами о спасении от голода и об улучшении благосостояния.

Традиции и приметы 10 февраля

Обязательной традицией этого дня на Руси было выпекание пирогов с капустой. Чтобы привлечь весну, им придавали круглую форму, напоминающую солнце.

Такой выпечкой щедро делились с соседями, родными, путниками, встреченными по дороге в церковь, и нуждающимися. Считалось, что чем больше слов благодарности будет за угощение, тем благополучнее будет год.

Фото: freepik

Много звезд видно ночью — к ясной и безветренной погоде.

Дрозды поют — к ранней и теплой весне.

Нет снега на земле — больше серьезных снегопадов не будет.

Что нельзя делать 10 февраля

Одалживать хлеб и соль — к проблемам с финансами.

Мести пол — можно вымести удачу, благополучие.

Смотреть в чужие зеркала — можно притянуть к себе чужие проблемы.

Трясти и звенеть мелочью — к бедности.

Праздники и события 10 февраля

Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day)

Всемирный день зернобобовых культур

День рождения утюга

День зонтика в США

День памяти жертв фойб в Италии

У кого именины 10 февраля

Сегодня именины празднуют Анна, Валентина, Геннадий, Антон, Василий, Галина, Петр, Григорий и Герман.

Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.