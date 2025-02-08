Мороз до -14: у яких регіонах буде найнижча температура найближчими днями

Сухо та морозно: в Україні прогнозують стабільну зимову погоду

Весь наступний тиждень в Україні буде досить морозним, сухим і сонячним. Опади малоймовірні, лише в Криму та Приазов'ї можливий незначний сніг.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, вихідні та увесь наступний тиждень пройдуть під впливом високого атмосферного тиску та холодного арктичного повітря.

"Тому опадів відсьогодні ми практично не очікуємо, навпаки, подекуди вже будуть сонячні прояснення, вдень сонячно, вночі просто ясне небо", – розповіла пані Наталія.

Температура повітря:

Вночі: -4…-10°C, у Криму -1…-5°C.

-4…-10°C, у Криму -1…-5°C. Вдень: -4…+2°C, на Закарпатті до +8°C.

-4…+2°C, на Закарпатті до +8°C. У Карпатах: нічна температура -7…-14°C, денна -6…0°C.

Вітер:

Північно-східний, помірний, у Криму та Приазов'ї можливі пориви 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують стабільну погоду без значних змін до кінця наступного тижня. Однак ближче до вихідних можливе незначне потепління.

Класична зимова погода із помірними морозами та ясним небом стане гарною нагодою для прогулянок на свіжому повітрі та зимових активностей.

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