Ситими будуть всі: як приготувати ситний кіш з куркою та овочами (відео)

Випічку можна подавати на стіл у будь-який час доби: і на сніданок із солодким чаєм, і на перекус зі свіжими овочами

Кіш – це надзвичайно ситний пиріг, який чудово підходить для обіду. Його тісто настільки просто готується, що його зможе приготувати навіть та, хто не має великого досвіду в кулінарії. Окрім цього, начинку можна приготувати на свій смак. Наприклад, приготувати випічку з лососем або ж з куркою.

Саме рецептом останньої ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати кіш з куркою та овочами

Інгредієнти для тіста:

борошно – 200 г;

вершкове масло – 100 г;

яйце – 1 шт.;

холодне молоко – 1 ст. л. (або води);

сіль – 0,5 ч. л.;

Інгредієнти:

куряче філе – 300-400 г;

броколі – 200-300 г;

сир – 100 г;

томати чері;

Інгредієнти для заливки:

яйця – 4 шт.;

вершки 20% – 250 мл;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Для приготування основи до борошна додати сіль, холодне масло.

2.Перетерти до стану крихти.

3.Далі додати яйце, молоко.

4.Швидко замішати однорідне тісто.

5.Поставити в пакет-слайдер та відправити в холодильник на 20-30 хвилин.

6.Для начинки обсмажити до готовності куряче філе, спеції додати за смаком та відварити до напівготовності броколі 2-3 хвилин, не більше, після одразу перекласти його в холодну воду, це допоможе зберегти яскравий колір.

7.Тісто розкотити в тоненький пласт товщиною 5 мм, перекласти у форму, рівномірно розподілити та викласти начинку.

8.Для заливки поєднати всі інгредієнти, вилити її зверху на основу, посипати сиром, додати томати чері та відправити у форму.

9.Запікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин.