Ситими будуть всі: як приготувати ситний кіш з куркою та овочами (відео)
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Випічку можна подавати на стіл у будь-який час доби: і на сніданок із солодким чаєм, і на перекус зі свіжими овочами
Кіш – це надзвичайно ситний пиріг, який чудово підходить для обіду. Його тісто настільки просто готується, що його зможе приготувати навіть та, хто не має великого досвіду в кулінарії. Окрім цього, начинку можна приготувати на свій смак. Наприклад, приготувати випічку з лососем або ж з куркою.
Саме рецептом останньої ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати кіш з куркою та овочами
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 200 г;
- вершкове масло – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- холодне молоко – 1 ст. л. (або води);
- сіль – 0,5 ч. л.;
Інгредієнти:
- куряче філе – 300-400 г;
- броколі – 200-300 г;
- сир – 100 г;
- томати чері;
Інгредієнти для заливки:
- яйця – 4 шт.;
- вершки 20% – 250 мл;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Для приготування основи до борошна додати сіль, холодне масло.
2.Перетерти до стану крихти.
3.Далі додати яйце, молоко.
4.Швидко замішати однорідне тісто.
5.Поставити в пакет-слайдер та відправити в холодильник на 20-30 хвилин.
6.Для начинки обсмажити до готовності куряче філе, спеції додати за смаком та відварити до напівготовності броколі 2-3 хвилин, не більше, після одразу перекласти його в холодну воду, це допоможе зберегти яскравий колір.
7.Тісто розкотити в тоненький пласт товщиною 5 мм, перекласти у форму, рівномірно розподілити та викласти начинку.
8.Для заливки поєднати всі інгредієнти, вилити її зверху на основу, посипати сиром, додати томати чері та відправити у форму.
9.Запікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин.