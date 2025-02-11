Сытыми будут все: как приготовить сытный киш с курицей и овощами (видео)
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Выпечку можно подавать на стол в любое время суток: и на завтрак со сладким чаем, и на перекус со свежими овощами
Киш – это очень сытный пирог, который прекрасно подходит для обеда. Его тесто настолько просто готовится, что его сможет приготовить даже не имеющий большого опыта в кулинарии. Кроме этого, начинку можно приготовить по своему вкусу. Например, приготовить выпечку с лососем или же с курицей.
Именно рецептом последней мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить киш с курицей и овощами
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г;
- сливочное масло – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- холодное молоко – 1 ст. л. (или воды);
- соль – 0,5 ч. л.;
Ингредиенты:
- куриное филе – 300-400 г;
- брокколи – 200-300 г;
- творог – 100 г;
- томаты черри;
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 4 шт.;
- сливки 20% – 250 мл;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Для приготовления основания к муке добавить соль, холодное масло.
2.Перетереть до состояния крошки.
3.Далее добавить яйцо, молоко.
4.Быстро замесить однородное тесто.
5.Поставить в пакет-слайдер и отправить в холодильник на 20-30 минут.
6.Для начинки обжарить до готовности куриное филе, специи добавить по вкусу и отварить до полуготовности брокколи 2-3 минуты, не более, после сразу переложить его в холодную воду, это поможет сохранить яркий цвет.
7. Тесто раскатать в тонкий пласт толщиной 5 мм, переложить в форму, равномерно распределить и выложить начинку.
8.Для заливки соединить все ингредиенты, вылить ее сверху на основание, посыпать сыром, добавить помидоры черри и отправить в форму.
9.Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.