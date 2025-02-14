Закохані, зі святом! Красиві листівки на День святого Валентина

Цього дня відзначається День закоханих

Сьогодні, 14 лютого, в Україні та деяких інших країнах світу відзначається важливе свято – День святого Валентина чи День закоханих. Цього дня прийнято вітати своїх коханих, дарувати валентинки та освідчуватися у коханні. Багато закоханих цього дня освідчуються в коханні або навіть одружуються.

Існує легенда, що свято День святого Валентина своїм корінням сягає Римської імперії. Там III столітті імператор Клавдій II заборонив своїм воїнам одружуватися з коханими жінками, вважаючи, що неодружені солдати краще воюють. Проте місцевий священик Валентин таємно вінчав закоханих, за що був заарештований і страчений 14 лютого. Саме тому датою свята став цей день і присвячений він святому Валентину.

У День закоханих пари влаштовують одне одному романтичні сюрпризи, діляться ніжними зізнаннями та обмінюються подарунками. Також підняти настрій другій половинці можна за допомогою милої картинки або листівки-валентинки у соцмережах.

"Телеграф" підготував милу підбірку яскравих листівок та картинок, щоб ви могли надіслати своїм коханим у День святого Валентина.

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