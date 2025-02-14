Рус

Закохані, зі святом! Красиві листівки на День святого Валентина

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Привітайте другу половинку із Днем святого Валентина
Привітайте другу половинку із Днем святого Валентина. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня відзначається День закоханих

Сьогодні, 14 лютого, в Україні та деяких інших країнах світу відзначається важливе свято – День святого Валентина чи День закоханих. Цього дня прийнято вітати своїх коханих, дарувати валентинки та освідчуватися у коханні. Багато закоханих цього дня освідчуються в коханні або навіть одружуються.

Існує легенда, що свято День святого Валентина своїм корінням сягає Римської імперії. Там III столітті імператор Клавдій II заборонив своїм воїнам одружуватися з коханими жінками, вважаючи, що неодружені солдати краще воюють. Проте місцевий священик Валентин таємно вінчав закоханих, за що був заарештований і страчений 14 лютого. Саме тому датою свята став цей день і присвячений він святому Валентину.

У День закоханих пари влаштовують одне одному романтичні сюрпризи, діляться ніжними зізнаннями та обмінюються подарунками. Також підняти настрій другій половинці можна за допомогою милої картинки або листівки-валентинки у соцмережах.

"Телеграф" підготував милу підбірку яскравих листівок та картинок, щоб ви могли надіслати своїм коханим у День святого Валентина.

День святого Валентина, День закоханих, листівки, картинки, привітання
День святого Валентина, День закоханих, листівки, картинки
День святого Валентина 2025, День закоханих, листівки, картинки, привітання
День святого Валентина, День закоханих, листівки, картинки, привітання, вірші
День святого Валентина, День закоханих, листівки, картинки, вірші
День святого Валентина 14 лютого, День закоханих, листівки, картинки, привітання

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.

Теги:
#День закоханих #Листівки #День Святого Валентина