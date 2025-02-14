Влюбленные, с праздником! Красивые открытки на День святого Валентина

В этот день отмечается День влюбленных

Сегодня, 14 февраля, в Украине и некоторых других странах мира отмечается важный праздник — День святого Валентина или День влюбленных. В этот день принято поздравлять своих любимых, дарить валентинки и признаваться в любви. Многие влюбленные в этот день признаются в любви или даже женятся.

Существует легенда, что праздник День святого Валентина своими корнями уходит в Римскую империю. Там III веке император Клавдий II запретил своим воинам жениться на любимых женщинах, считая, что холостые солдаты лучше воюют. Однако местный священник Валентин тайно венчал влюбленных за что был арестован и казнен 14 февраля. Именно поэтом датой праздника стал этот день и посвящен он святому Валентину.

В День влюбленных пары устраивают друг другу романтические сюрпризы, делятся нежными признаниями и обмениваются подарками. Также поднять настроение второй половинке можно с помощью милой картинки или открытки-валентинки в соцсетях.

"Телеграф" подготовил милую подборку ярких открыток и картинок, чтобы вы могли отправить своим любимым в День святого Валентина.

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