Якщо відбивні набридли — приготуйте філе з ананасами: рецепт ароматної страви (відео)

Дуже смачна страва на вечерю та для свята

Чи не найпопулярнішою стравою з курячого філе є напевно відбивні. Готуються вони просто, виходять ароматними та смачними.

Втім, сьогодні ми пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати м'ясо з ананасами. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати куряче філе з ананасами

Інгредієнти:

куряче філе;

спеції;

консервовані ананаси;

майонез (можна замінити на соус сметана + соєвий соус);

твердий сир;

Інгредієнти для кляру:

яйця;

борошно;

Спосіб приготування:

1.Для кляру яйця змішати з борошном, до легкого густого стану.

2.Куряче філе нарізати на шматочки.

3.Відбити, посолити, поперчити.

4.Вмочити в кляр та обсмажити з двох сторін по 5 хвилин до золотої скоринки.

5.Зняти з вогню, дати трішки охолонути.

6.Застелити деко пергаментним папером.

7.Викласти обсмажену курку.

8.Зверху змастити майонезом (можна замінити на сметану+соєвий), викласти консервовані ананаси, засипати твердим тертим сиром і запікати 15-20 хвилин за температури 180 градусів.