Якщо відбивні набридли — приготуйте філе з ананасами: рецепт ароматної страви (відео)
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Дуже смачна страва на вечерю та для свята
Чи не найпопулярнішою стравою з курячого філе є напевно відбивні. Готуються вони просто, виходять ароматними та смачними.
Втім, сьогодні ми пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати м'ясо з ананасами. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".
Як приготувати куряче філе з ананасами
Інгредієнти:
- куряче філе;
- спеції;
- консервовані ананаси;
- майонез (можна замінити на соус сметана + соєвий соус);
- твердий сир;
Інгредієнти для кляру:
- яйця;
- борошно;
Спосіб приготування:
1.Для кляру яйця змішати з борошном, до легкого густого стану.
2.Куряче філе нарізати на шматочки.
3.Відбити, посолити, поперчити.
4.Вмочити в кляр та обсмажити з двох сторін по 5 хвилин до золотої скоринки.
5.Зняти з вогню, дати трішки охолонути.
6.Застелити деко пергаментним папером.
7.Викласти обсмажену курку.
8.Зверху змастити майонезом (можна замінити на сметану+соєвий), викласти консервовані ананаси, засипати твердим тертим сиром і запікати 15-20 хвилин за температури 180 градусів.