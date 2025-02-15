Если отбивные надоели – приготовьте филе с ананасами: рецепт ароматного блюда (видео)

Очень вкусное блюдо на ужин и для праздника

Едва ли не самым популярным блюдом из куриного филе наверняка являются отбивные. Готовятся они просто, получаются ароматными и вкусными.

Сегодня мы предлагаем разнообразить меню и приготовить мясо с ананасами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить куриное филе с ананасами

Ингредиенты:

куриное филе;

специи;

консервированные ананасы;

майонез (можно заменить соусом сметана + соевый соус);

твердый творог;

Ингредиенты для кляра:

яйца;

мука;

Способ приготовления:

1.Для кляра яйца смешать с мукой, до легкого густого состояния.

2.Куриное филе нарезать на кусочки.

3.Отбить, посолить, поперчить.

4. Обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон по 5 минут до золотой корочки.

5.Снять с огня, дать немного остыть.

6.Застелить противень пергаментной бумагой.

7. Выложить обжаренную курицу.

8.Сверху смазать майонезом (можно заменить сметаной+соевым), выложить консервированные ананасы, засыпать твердым тертым сыром и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.