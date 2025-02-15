Если отбивные надоели – приготовьте филе с ананасами: рецепт ароматного блюда (видео)
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Очень вкусное блюдо на ужин и для праздника
Едва ли не самым популярным блюдом из куриного филе наверняка являются отбивные. Готовятся они просто, получаются ароматными и вкусными.
Сегодня мы предлагаем разнообразить меню и приготовить мясо с ананасами. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как приготовить куриное филе с ананасами
Ингредиенты:
- куриное филе;
- специи;
- консервированные ананасы;
- майонез (можно заменить соусом сметана + соевый соус);
- твердый творог;
Ингредиенты для кляра:
- яйца;
- мука;
Способ приготовления:
1.Для кляра яйца смешать с мукой, до легкого густого состояния.
2.Куриное филе нарезать на кусочки.
3.Отбить, посолить, поперчить.
4. Обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон по 5 минут до золотой корочки.
5.Снять с огня, дать немного остыть.
6.Застелить противень пергаментной бумагой.
7. Выложить обжаренную курицу.
8.Сверху смазать майонезом (можно заменить сметаной+соевым), выложить консервированные ананасы, засыпать твердым тертым сыром и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.