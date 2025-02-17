Збирають кошти для притулків і балують своїх улюбленців. Як відзначають День кота 17 лютого

В цей день приділіть особливу увагу своєму хвостику

Європейський День кота, який відзначається щорічно 17 лютого, є святом, присвяченим вшануванню цих чарівних тварин. У цей день власники чотирилапих хвостиків приділяють особливу увагу своїм улюбленцям, балуючи їх ласощами, новими іграшками та додатковою турботою.

Ініціатива започаткування цього дня належить італійській журналістці Клаудії Анжелетті, яка у 1990 році запропонувала читачам журналу "Tuttogatto" обрати дату для святкування Дня кота. Серед запропонованих варіантів було обрано 17 лютого, оскільки цей день асоціюється зі знаком зодіаку Водолій, що символізує свободу та незалежність — риси, притаманні котам.

Фото: freepik

Відтоді свято набуло популярності в різних країнах Європи, включаючи Україну. У цей день власники котів приділяють особливу увагу своїм улюбленцям, балуючи їх ласощами, новими іграшками та додатковою турботою. Також проводяться різноманітні заходи, такі як виставки котів, конкурси та благодійні акції на підтримку безпритульних тварин.

Цікаво, що в різних країнах існують власні дати для вшанування котів. Наприклад, у США Національний день кота відзначають 29 жовтня, а в Японії — 22 лютого. Такі свята сприяють підвищенню обізнаності про права тварин та заохочують людей до відповідального ставлення до своїх домашніх улюбленців.

В Україні Європейський День кота стає дедалі популярнішим. У багатьох містах до початку великої війни організовували тематичні події, спрямовані на підвищення обізнаності про відповідальне ставлення до домашніх тварин та допомогу притулкам для котів. Зараз святкування подібних подій "не на часі". Проте, це свято є чудовою нагодою нагадати про важливість гуманного ставлення до наших пухнастих друзів та висловити їм свою любов.

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями для друзів, близьких чи знайомих, які святкують День народження свого песика. Недарма багато людей вважають своїх собак не просто вихованцями, а справжніми членами сім’ї.