Собирают деньги для приютов и балуют своих любимцев. Как отмечают День кота 17 февраля

В этот день уделите особое внимание своему хвостику

Европейский День кота, который отмечается ежегодно 17 февраля, является праздником, посвященным чествованию этих волшебных животных. В этот день владельцы четырехлапых хвостиков уделяют особое внимание своим любимцам, балуя их лакомством, новыми игрушками и дополнительной заботой.

Инициатива начала этого дня принадлежит итальянской журналистке Клаудии Анжелетти, которая в 1990 году предложила читателям журнала "Tuttogatto" выбрать дату для празднования Дня кота. Среди предложенных вариантов был выбран 17 февраля, поскольку этот день ассоциируется со знаком зодиака Водолей, что символизирует свободу и независимость — черты, присущие котам.

Фото: freepik

С тех пор праздник приобрел популярность в разных странах Европы, включая Украину. В этот день владельцы кошек уделяют особое внимание своим любимцам, балуя их лакомством, новыми игрушками и дополнительной заботой. Также проводятся различные мероприятия, такие как выставки кошек, конкурсы и благотворительные акции в поддержку бездомных животных.

Интересно, что в разных странах существуют собственные даты для чествования кошек. Например, в США Национальный день кота отмечают 29 октября, а в Японии – 22 февраля. Такие праздники способствуют повышению осведомленности о правах животных и поощряют людей к ответственному отношению к своим домашним питомцам.

В Украине Европейский День кота становится все более популярным. Во многих городах до начала большой войны организовывали тематические события, направленные на повышение осведомленности об ответственном отношении к домашним животным и помощи приютам для кошек. Сейчас празднование подобных событий "не ко времени". Однако этот праздник – прекрасная возможность напомнить о важности гуманного отношения к нашим пушистым друзьям и выразить им свою любовь и благодарность.

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