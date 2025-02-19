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Вы потомок варягов, если ваша фамилия звучит так. Проверьте свою

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Скандинавы Новость обновлена 19 февраля 2025, 14:41
Скандинавы. Фото newscientist

Некоторые скандинавские корни есть в фамилиях украинцев

Появление скандинавских фамилий на украинских территориях связано с варяжскими походами и торговыми путями "из варяг в греки". В течение IX-XI веков варяги (как называли скандинавов в Восточной Европе) активно взаимодействовали с местным населением, основывали торговые фактории и военные дружины.

Династия Рюриковичей, управлявшая Киевской Русью, имела скандинавское происхождение. Это дополнительно объясняет проникновение североевропейских имен и фамилий в местную культуру.

Как определить скандинавское происхождение фамилии?

Обратите внимание на следующие признаки:

  • Окончание -сен, -сон, -ссон (Югансен, Якобсон, Якобссон)
  • Компоненты -берг, -гейм, -хольм (Форсберг, Солгейм, Гольм)
  • Фамилии, содержащие древнескандинавские корни: тор- (бог грома), од-/ут- (от имени бога Одина), ас-/эс- (от слова "бог").

Около 2-3% современных украинцев могут иметь предков из скандинавских стран, особенно в регионах, лежавших на пути "из варяг в греки" – Черниговщине, Киевщине и Волыни.Итак, если ваша фамилия похожа на одну из перечисленных – возможно, стоит глубже изучить свое семейное дерево.

Ранее "Телеграф" также писал, что вы коренные украинцы, если фамилии заканчиваются именно так. Список удельных украинских фамилий.

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#Фамилии #Имена #Скандинавия #Українці