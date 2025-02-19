Вы потомок варягов, если ваша фамилия звучит так. Проверьте свою

Некоторые скандинавские корни есть в фамилиях украинцев

Появление скандинавских фамилий на украинских территориях связано с варяжскими походами и торговыми путями "из варяг в греки". В течение IX-XI веков варяги (как называли скандинавов в Восточной Европе) активно взаимодействовали с местным населением, основывали торговые фактории и военные дружины.

Династия Рюриковичей, управлявшая Киевской Русью, имела скандинавское происхождение. Это дополнительно объясняет проникновение североевропейских имен и фамилий в местную культуру.

Как определить скандинавское происхождение фамилии?

Обратите внимание на следующие признаки:

Окончание -сен , -сон , -ссон (Югансен, Якобсон, Якобссон)

, , (Югансен, Якобсон, Якобссон) Компоненты -берг , -гейм , -хольм (Форсберг, Солгейм, Гольм)

, , (Форсберг, Солгейм, Гольм) Фамилии, содержащие древнескандинавские корни: тор- (бог грома), од-/ут- (от имени бога Одина), ас-/эс- (от слова "бог").

Около 2-3% современных украинцев могут иметь предков из скандинавских стран, особенно в регионах, лежавших на пути "из варяг в греки" – Черниговщине, Киевщине и Волыни.Итак, если ваша фамилия похожа на одну из перечисленных – возможно, стоит глубже изучить свое семейное дерево.

Ранее "Телеграф" также писал, что вы коренные украинцы, если фамилии заканчиваются именно так. Список удельных украинских фамилий.