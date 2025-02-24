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Они должны быть в вашем плейлисте: 10 лучших песен, которые стали гимнами войны (видео)

Автор
Галина Струс
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Автор
Многие украинские исполнители пополнили ряды Вооруженных сил Украины
Многие украинские исполнители пополнили ряды Вооруженных сил Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Эти песни звучат в плейлистах украинцев на протяжении трех лет полномасштабной войны

Сегодня в Украине трагическая третья годовщина начала полномасштабной войны. В этот день, 24 февраля 2022 года, Россия агрессивно и не спровоцировано начала бомбить мирные города по всей Украине и вводить свои войска на территорию нашей страны. С того времени все эти три года украинцы проявили невероятную силу единения, стойкости и патриотизма. Изменилась и наша культура и музыкальная индустрия за это время.

После 24 февраля 2022 года украинцы в большинстве своем отказались от российского культурного продукта и музыки, многие перешли на украинский язык, контент в соцсетях встал на путь украинизации. Конечно, начало большой войны дало мощный толчок для развития украинского музыкального рынка и очень быстро в нашей стране начали появляться новые яркие песни. Многие из них стали настоящими гимнами этой войны и надолго засели в плейлистах радиостанций и стриминговых сервисов.

"Телеграф" к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения решил вспомнить, какие песни стали настоящими хитами за эти три года.

10 лучших песен, которые стали гимнами войны

Хливнюк & The Kiffness — "Ой у лузі червона калина"

Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний — "Україна Переможе"

Антитіла — "Фортеця Бахмут"

KOLA — "Біля серця"

Karta Svitu — "Пес Патрон"

SKOFKA — "Чути гімн"

МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma — "ДОБРИЙ ДЕНЬ, Everybody"

МАША КОНДРАТЕНКО — "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА"

Chico & Qatoshi — Допоможе ЗСУ

Океан Ельзи — "Квіти мінних зон"

Ранее "Телеграф" показыл самый кровавый день Евромайдана в фото. Тогда были десятки убитых и раненых.

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#Война #Годовщина #24 февраля