Сталін оцінив би? У мережі продають пікантний комплект одягу з радянською символікою (фото)

Дизайнерський вибір автора допису здається дивним

Соціальні мережі в сучасному світі давно перестали бути лише майданчиками для обміну фотографіями та віртуального спілкування. Наразі існує велика кількість сторінок, які позиціюють себе як онлайн-магазини та продають прикраси, техніку та речі.

На одній із таких сторінок мексиканського походження пропонують придбати повний комплект речей з радянською символікою – серпом та молотом. Автор допису зазначає, що доставка здійснюється по всьому світу.

До комплекту одягу входить світшот, штани та комплект спідньої білизни – бікіні.

Прихильникам радянського "вайбу" спортивний светр на блискавці обійдеться в 900 доларів – понад 37 500 гривень.

Штани фасону "кльош" коштують 1200 доларів – понад 50 000 гривень.

А комплект спідньої білизни обійдеться в 1100 доларів – понад 45 000 гривень.

Автор допису зазначає, що всі речі пошиті вручну.

В коментарях під постом зібралися прихильники одягу з радянською символікою – серед них і росіяни, вочевидь, вони не розуміють, що в реаліях справжнього СРСР носити такий одяг було неможливо.

"Мені потрібна ця вся колекція ЗАРАЗ"

"Оскільки він ніколи не придбав мені це, він ніколи справді мене не любив".

Але, знайшлися й українці, явно не надто позитивно налаштовані щодо такої репрезентації історичної епохи комунізму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають фужери радянського виробництва за стартовою ціною 500 гривень. У лот входять 4 однакові фужери синього кольору з білими квіточками.