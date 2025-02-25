Сталін оцінив би? У мережі продають пікантний комплект одягу з радянською символікою (фото)
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Дизайнерський вибір автора допису здається дивним
Соціальні мережі в сучасному світі давно перестали бути лише майданчиками для обміну фотографіями та віртуального спілкування. Наразі існує велика кількість сторінок, які позиціюють себе як онлайн-магазини та продають прикраси, техніку та речі.
На одній із таких сторінок мексиканського походження пропонують придбати повний комплект речей з радянською символікою – серпом та молотом. Автор допису зазначає, що доставка здійснюється по всьому світу.
До комплекту одягу входить світшот, штани та комплект спідньої білизни – бікіні.
Прихильникам радянського "вайбу" спортивний светр на блискавці обійдеться в 900 доларів – понад 37 500 гривень.
Штани фасону "кльош" коштують 1200 доларів – понад 50 000 гривень.
А комплект спідньої білизни обійдеться в 1100 доларів – понад 45 000 гривень.
Автор допису зазначає, що всі речі пошиті вручну.
В коментарях під постом зібралися прихильники одягу з радянською символікою – серед них і росіяни, вочевидь, вони не розуміють, що в реаліях справжнього СРСР носити такий одяг було неможливо.
- "Мені потрібна ця вся колекція ЗАРАЗ"
- "Оскільки він ніколи не придбав мені це, він ніколи справді мене не любив".
Але, знайшлися й українці, явно не надто позитивно налаштовані щодо такої репрезентації історичної епохи комунізму.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають фужери радянського виробництва за стартовою ціною 500 гривень. У лот входять 4 однакові фужери синього кольору з білими квіточками.