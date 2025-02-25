Сталин бы оценил? В сети продается пикантный комплект одежды с советской символикой (фото)

Дизайнерский выбор автора сообщения кажется странным

Социальные сети в современном мире давно перестали быть только площадками для обмена фотографиями и виртуального общения. В настоящее время существует множество страниц, которые позиционируют себя как онлайн-магазины и продают украшения, технику и вещи.

На одной из таких страниц мексиканского происхождения предлагают приобрести полный комплект вещей с советской символикой – серпом и молотом. Автор сообщения отмечает, что доставка осуществляется по всему миру.

В комплект одежды входит свитшот, брюки и комплект нижнего белья – бикини.

Поклонникам советского "вайба" спортивный свитер на молнии обойдется в 900 долларов — более 37 500 гривен.

Брюки фасона "клеш" стоят 1200 долларов — более 50 000 гривен.

А комплект нижнего белья обойдется в 1100 долларов – более 45 000 гривен.

Автор сообщения отмечает, что все вещи сшиты вручную.

В комментариях под постом собрались поклонники одежды с советской символикой – среди них и россияне, очевидно, они не понимающие, что в реалиях настоящего СССР носить такую одежду было невозможно.

"Мне нужна эта вся коллекция СЕЙЧАС"

"Поскольку он никогда не приобрел мне это, он никогда меня действительно не любил".

Но нашлись и украинцы, явно не слишком позитивно настроенные относительно такой репрезентации исторической эпохи коммунизма.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают фужеры советского производства по стартовой цене 500 гривен. В лот входят 4 одинаковых фужера синего цвета с белыми цветочками.