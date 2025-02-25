Сталин бы оценил? В сети продается пикантный комплект одежды с советской символикой (фото)
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Дизайнерский выбор автора сообщения кажется странным
Социальные сети в современном мире давно перестали быть только площадками для обмена фотографиями и виртуального общения. В настоящее время существует множество страниц, которые позиционируют себя как онлайн-магазины и продают украшения, технику и вещи.
На одной из таких страниц мексиканского происхождения предлагают приобрести полный комплект вещей с советской символикой – серпом и молотом. Автор сообщения отмечает, что доставка осуществляется по всему миру.
В комплект одежды входит свитшот, брюки и комплект нижнего белья – бикини.
Поклонникам советского "вайба" спортивный свитер на молнии обойдется в 900 долларов — более 37 500 гривен.
Брюки фасона "клеш" стоят 1200 долларов — более 50 000 гривен.
А комплект нижнего белья обойдется в 1100 долларов – более 45 000 гривен.
Автор сообщения отмечает, что все вещи сшиты вручную.
В комментариях под постом собрались поклонники одежды с советской символикой – среди них и россияне, очевидно, они не понимающие, что в реалиях настоящего СССР носить такую одежду было невозможно.
- "Мне нужна эта вся коллекция СЕЙЧАС"
- "Поскольку он никогда не приобрел мне это, он никогда меня действительно не любил".
Но нашлись и украинцы, явно не слишком позитивно настроенные относительно такой репрезентации исторической эпохи коммунизма.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают фужеры советского производства по стартовой цене 500 гривен. В лот входят 4 одинаковых фужера синего цвета с белыми цветочками.