В Україні продають фужери СРСР за хороші гроші: перевірте, чи не припадають пилом у вас такі ж (фото)

У бабусі в шафі можуть такі бути

На українських аукціонних платформах з'являється все більше пропозицій продажу радянського скляного посуду. Неабияку цінність мають фужери з маркуванням "MADE IN USSR", які колекціонери готові купувати за суттєві суми.

На платформі Violity нещодавно з'явився лот із радянськими фужерами, виставлений за стартовою ціною 500 гривень. Продавець з Подільська Одеської області пропонує скляні келихи у вживаному стані, які, за його словами, мають "хороший вигляд із незначними слідами часу". Візуально дійсно не видно подряпин, сколів чи інших пошкоджень.

У лот входять 4 однакові фужери синього кольору з білими квіточками. Зважаючи на таку ціну, можливо, варто уважно переглянути домашні запаси посуду. Якщо у вас збереглися фужери з написом "MADE IN USSR" чи іншими радянськими маркуваннями, вони можуть коштувати значно більше, ніж ви думаєте.

На аукціонах комплекти радянських фужерів можуть продаватися за ціною від 500 до кількох десятків тисяч гривень, залежно від стану, рідкісності моделі та повноти набору.

Також раніше "Телеграф" показував шість блюдець та одне сито, які з аукціону продають за космічні 28 тисяч гривень. На блюдцях є сліди іржі.