Любив чай з ромом і з'явився на рублях невизнаного Придністров'я: 5 маловідомих фактів про Тараса Шевченка

"Телеграф" розкриває найцікавіші факти у 221-й день народження видатного українця

Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 211 річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він був неординарною людиною — поетом, письменником, художником, громадським та політичним діячем, безнадійним романтиком. Проте це ще не все.

Деякі цікаві факти про Великого Кобзаря ви, мабуть, точно не знали, адже про них не завжди пишуть у шкільних підручниках. У день народження Шевченка "Телеграф" розповідає про маловідомі факти з життя поета й не тільки.

Найцікавіші факти про Тараса Шевченка: топ-5

1. Зріст та мовні здібності. Шевченко мав зріст 164 см і володів французькою, польською мовами та латиною.

2. Улюблені напої. Він полюбляв чай із додаванням рому.

Колаж "Телеграфу"

3. Модник свого часу. Попри стереотипний образ у шапці та кожусі, Шевченко був модником свого часу. Він шив костюми за власними ескізами і купував дороге взуття, слідуючи модним тенденціям.

Фото: Соцмережі

4. Викуп із кріпацтва. Завдяки підтримці відомих діячів, таких як художник Карл Брюллов та поет Василь Жуковський, Шевченка було викуплено із кріпосного права за 2500 рублів — на ті часи сума була значною. Сьогодні це приблизно 1150 гривень.

5. Шевченко на рублях. У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки була введена нова 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовому боці.

Банкнота невизнаного Придністров'я номіналом в 50 рублів

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