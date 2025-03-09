Любив чай з ромом і з'явився на рублях невизнаного Придністров'я: 5 маловідомих фактів про Тараса Шевченка
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"Телеграф" розкриває найцікавіші факти у 221-й день народження видатного українця
Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 211 річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він був неординарною людиною — поетом, письменником, художником, громадським та політичним діячем, безнадійним романтиком. Проте це ще не все.
Деякі цікаві факти про Великого Кобзаря ви, мабуть, точно не знали, адже про них не завжди пишуть у шкільних підручниках. У день народження Шевченка "Телеграф" розповідає про маловідомі факти з життя поета й не тільки.
Найцікавіші факти про Тараса Шевченка: топ-5
1. Зріст та мовні здібності. Шевченко мав зріст 164 см і володів французькою, польською мовами та латиною.
2. Улюблені напої. Він полюбляв чай із додаванням рому.
3. Модник свого часу. Попри стереотипний образ у шапці та кожусі, Шевченко був модником свого часу. Він шив костюми за власними ескізами і купував дороге взуття, слідуючи модним тенденціям.
4. Викуп із кріпацтва. Завдяки підтримці відомих діячів, таких як художник Карл Брюллов та поет Василь Жуковський, Шевченка було викуплено із кріпосного права за 2500 рублів — на ті часи сума була значною. Сьогодні це приблизно 1150 гривень.
5. Шевченко на рублях. У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки була введена нова 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовому боці.
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