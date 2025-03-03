Без досвіду і з чудовою зарплатою: у Києві пропонують непильну роботу для студентів

Передбачена можливість для розвитку та кар'єрного зростання

Навіть незважаючи на складну ситуацію в країні, на ринку праці з’являється все більше цікавих та привабливих вакансій для студентів. Завдяки цьому всі бажаючі можуть набути корисних навичок та заробити непогані гроші.

Наприклад, у Києві з’явилася вакансія на посаду бариста у "Клуб любителів кави". Зарплату при цьому пропонують у межах 18-22 тисячі гривень.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Роботодавець обіцяє комфортний графік, можливості для розвитку та прозору систему оплати.

"Відкрито вакансію бариста в "Клуб Любителів Кави". Якщо ти цікавишся кавовою культурою, любиш спілкування і хочеш працювати у дружній команді — ми шукаємо саме тебе!", — йдеться в оголошенні.

Потенційним співробітникам готові запропонувати гнучку та прозору систему оплати, тобто зарплата залежить від результатів роботи та передбачає % від каси. Це приблизно 900-1000 гривень за зміну.

Крім цього передбачений комфортний графік роботи, безлімітна кава та можливості для розвитку – навчання, тренінги та майстер-класи, які допоможуть вам стати справжнім професіоналом.

До обов’язків бариста входитиме:

Активне спілкування з гостями у френдлі-форматі

Дотримання стандартів якості та чистоти у кав’ярні

Відповідальність, бажання працювати на результат та розвиватися

Бажання вчитися та закохувати гостей у каву.

"У пріоритеті кандидати, які закінчили навчання або навчаються заочно. Досвід роботи — великий плюс, але не обов’язковий — ми всьому навчимо!" , — ідеться у вакансії.

Нагадаємо, у Києві пропонують просту та легку роботу для пенсіонерів. Зазначається, що роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю або пенсіонера та офіційно його оформити. Тим часом не всім підійде пропонований графік. Працювати доведеться з 08:00 до 18:00 шість днів на тиждень, оскільки вихідним днем є лише неділя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні меблева фабрика запрошує водія-експедитора для доставки продукції країною. Підприємство готове взяти на роботу не лише досвідчених водіїв, а й студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.