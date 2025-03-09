Ви гуляєте, а гроші капають: пенсіонерам пропонують легку та творчу роботу

На місяць буде всього 6-8 робочих днів

ЛУН відкрив вакансію фотографа для зйомок фото будівництва житлових комплексів у Ірпені, Бучі та Гостомелі Київської області. Роботодавець готовий розглянути кандидатуру, зокрема й пенсіонерів.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Там зазначено, що заробітна плата становить 5 тисяч гривень, при цьому працівнику оплачуватимуть проїзд на громадському транспорті.

Робота займатиме 5-6 годин на день. Усього на місяць 6-8 робочих днів (тільки будні). Після періоду адаптації та глибшого ознайомлення з процесами роботи робочий час фактично може скоротитися майже вдвічі.

Вимоги до кандидата:

енергійна, відповідальна та сумлінна людина;

має телефон із гарною камерою, переважно з можливістю широкоформатної зйомки; також буде плюсом наявність power bank (особливо у зимовий період);

розуміє як правильно виставити ракурс (професійних навичок не потрібно, потрібно лише "не завалити" обрій, розмістити будинок по центру кадру тощо);

вміє працювати у чітко визначені терміни;

готовий розглядати цю роботу як довгострокову та постійну;

точно не професійний чи весільний фотограф (завдання компанії не вимагають високого рівня навичок фотографії). Приклади робіт тут.

Що входить до обов’язків:

щомісяця необхідно їздити по будівлях ЖК м. Ірпінь, м. Буча та смт. Гостомель (близько 35 об’єктів на місяць) та красиво та якісно фотографувати новобудови з одних і тих же певних ракурсів.

робити фотографії за допомогою певної програми;

після фотографування надсилати звіти про виконану роботу на пошту.

"Якщо вас зацікавила робота — надсилайте резюме і обов’язково супровідний лист із відповіддю на запитання: "Чому вас зацікавила ця вакансія?" та "Яка модель мобільного телефону?" з темою листа "Фотограф". Резюме без супровідного листа не розглядаємо", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові пропонують роботу для пенсіонерів із гнучким графіком. Роботодавець пропонує гідну оплату.