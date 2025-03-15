За ціною однушки в Києві: який вигляд мають найдорожчі квартири Тернополя та передмістя

Тут є все для комфортного життя

Купити квартиру в Тернополі або поблизу міста не кожному по кишені, так як ціни на них реально кусаються. Зрозуміло, що таке житло зазвичай укомлектоване меблями і побутовою технікою, а також підкуповує розвиненою інфраструкторою, але й коштує воно як столичні апартаменти.

"Телеграф" вирішив показати читачам одні з найдорожчих квартир Тернополя та передмістя, які були виставлені на продаж. Всі оголошення опубліковані на сайті купівлі-продажу нерухомості та доступні для перегляду.

Трикімнатна квартира, яка "наповнена щасливими емоціями"

У селі Байківці під Тернополем продається стильна, затишна з ідеально підібраними кольорами трикімнатна квартира в новобудові. Ціна її становить 88 тисяч доларів США або 3 621 200 гривень.

В оголошенні зазначено, що квартира "наповнена щасливими емоціями, любов’ю, надією та радісними спогадами".

У житлі є італійські дорогі меблі зроблені на замовлення, тепла підлога, індивідуальне опалення, терморегулятор, якісна техніка та сантехніка, дорогий текстиль, електрика спеціально переналаштована для підключення Eco Flou.

Квартира розташована на 2-му поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа – 70 метрів квадратних.

Всі меблі залишаються в квартирі разом з технікою. Додатково облаштований гардероб.

Своє водопостачання, паркомісце, зручне розташування серед розвиненої інфраструктури (школи, садочки, лікарні, аптеки, супермаркети, ринок, зупинки, зручна дорожня розв’язка), однозначно також є явними перевагами такої оселі.

Квартира в центрі Тернополя з чудовим видом з вікна

Продається двокімнатна квартира з якісним та красивим ремонтом. Будинок розташований біля центру та межує з парком. Ціна такої квартири становить 83 000 $ або 3 411 300 гривень. Загальна площа – 57 метрів квадратних.

Розташована вона на дев’ятому поверсі десятиповерхівки. У квартирі простора кухня-студія, дві світлі спальні, місткий гардероб і санвузол.

Опалення зроблено фірмою із гарантією. Поставлено дорогий конденсаційний котел. Є тепла підлога.

Вся електрика перероблялася під комфортну та безпечну експлуатацію. По всій квартирі єдиним контуром застелений дорогий, тихий та вологостійкий кварцвініл, який не боїться жодних пошкоджень.

Встановлені п’ятикамерні панорамні вікна.

Всі м’які меблі дорогі і якісні від фірми Lisma. Диван розкладний та з нішою для зберігання речей. Дуже м’який та комфортний. Ліжко з підйомним механізмом.

Всі корпусні меблі робилися на індивідуальне замовлення.

Також у квартирі реалізована велика кількість сценаріїв освітлення, що надасть затишку у будь-який час доби: прохідні вимикачі, декоративне підсвічування у шторах та вітринах, три види підсіток у санвузлі.

Простора трикімнатна квартира з розкішним плануванням

У Тернополі також продається трикімнатна простора та світла квартира у цегляному будинку. Вона розташована на 4-му поверсі у шестиповерхівці. Вартість — 83 000 $ або 3 411 300 гривень. Загальна площа – 93 метри квадратних.

У квартирі зроблено сучасний ремонт, встановлено кухонну та побутову техніку. Є підвал та паркомісце.

Санвузол — роздільний. Облаштована гардеробна кімната.

Зручне розташування серед розвиненої інфраструктури також є перевагою.

Якщо проаналізувати ринок нерухомості, стає зрозуміло, що за вартістю квартири в Тернополі можна придбати однушку в столиці України.

Наприклад, на профільних сайтах купівлі-продажу зустрічаються оголошення про продаж 1-кімнатних квартир у Києві за ціною близько 1,5 чи 2 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові продають старовинну віллу за 1,3 млн. доларів або 54,1 мільйона гривень. Якщо проаналізувати ринок нерухомості Європи, то видно, що за 1,3 млн. доларів можна придбати там відразу кілька квартир.