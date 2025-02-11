Коштує, як маєток у Мілані. У Львові продають старовинну віллу за космічні гроші (фото)

У ремонт треба буде вкласти чимало

У Львові в черговий раз виставили на продаж історичну віллу "Ломниця" 1911 року будівництва. Її вартість становить 1,3 млн доларів, тобто 54,1 млн грн.

Про це свідчить допис рієлторки в Instagram. Зазначається, що вілла потребує чималого ремонту, адже тривалий час не експлуатувалася.

"Архітектурно збережена будівля, що датується початком 20 сторіччя, має площу 407 м2 і розмістилась у розкішному саду на 30 сотках. Локація по вулиці Сахарова дає унікальність даному обʼєкту, адже розташувався він між двох парків — Стрийським та парком Горіховий гай", — йдеться в оголошені.

На опублікованих фото видно, що вілла дуже занедбана. Вона не експлуатувалась десятки років і деякі кімнати в середині не мають ремонту зовсім. Вілла має звивисті сходи та башти, оригінальне планування та збережені елементи столярки, паркету.

Продають цю віллу за 1,3 млн доларів, але майбутньому власнику прийдеться вкласти чимало коштів на її відновлення та ремонт.

Зауважимо, що в Італії продають ексклюзивну віллу з авторським ремонтом за 1,4 млн євро (60 млн грн). Вона розташована біля озера Комо. Площа 245 м2. Має 4 спальні з індивідуальними санвузлами, вітальню з терасою з виходом на озеро, охорону, паркінг. Ділянка 10 соток із виходом до озера. Вілла знаходиться на території заповідної зони і за 40 хв до Мілана.

Ба більше, якщо проаналізувати ринок нерухомості Європи, видно, що за 1,3 млн доларів можна придбати кілька квартир. Так, до прикладу, у Туреччині продають у новобудові двокімнатну квартиру за 125 тисяч євро (5,3 млн грн). На території будинку є басейн, аквапарк, аптеки та магазини, а також цілодобова охорона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові за чималі гроші здають квартиру у понад сторічному будинку.