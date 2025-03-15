По цене однушки в Киеве: как выглядят самые дорогие квартиры Тернополя и пригорода

Здесь есть все для комфортной жизни

Купить квартиру в Тернополе или поблизости от города не каждому по карману, так как цены на них реально кусаются. Понятно, что такое жилье обычно укомлектовано мебелью и бытовой техникой, а также подкупает развитой инфраструкторой, но стоит оно как столичные апартаменты.

"Телеграф" решил показать читателеям одни из самых дорогих квартир Тернополя и пригорода, которые были выставлены на продажу. Все объявления опубликованы на сайте купли-продажи недвижимости и доступны для просмотра.

Трехкомнатная квартира, которая "наполнена счастливыми эмоциями"

В селе Байковцы под Тернополем продается стильная, уютная, с идеально подобранными цветами трехкомнатная квартира в новостройке. Цена ее составляет 88 тысяч долларов США или 3 621 200 гривен.

В объявлении указано, что квартира "наполнена счастливыми эмоциями, любовью, надеждой и радостными воспоминаниями".

В жилище есть итальянская дорогая мебель сделана под заказ, теплый пол, индивидуальное отопление, терморегулятор, качественная техника и сантехника, дорогой текстиль, электрика специально перенастроена для подключения Eco Flou.

Квартира расположена на 2-м этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь — 70 метров квадратных.

Вся мебель остается в квартире вместе с техникой. Дополнительно обустроен гардероб.

Свое водоснабжение, паркоместо, удобное расположение среди развитой инфраструктуры (школы, садики, больницы, аптеки, супермаркеты, рынок, остановки, удобная дорожная развязка) однозначно также являются преимуществами такого жилища.

Квартира в центре Тернополя с отличным видом из окна

Продается двухкомнатная квартира с качественным и красивым ремонтом. Дом расположен около центра и граничит с парком. Цена такой квартиры составляет 83 000 $ или 3 411 300 гривен. Общая площадь — 57 метров квадратных.

Расположена она на девятом этаже десятиэтажки. В квартире просторная кухня-студия, светлые две спальни, вместительный гардероб и санузел.

Отопление сделано фирмой с гарантией. Поставлен дорогой конденсационный котел и есть теплый пол.

Вся электрика переделывалась под комфортную и безопасную эксплуатацию. По всей квартире единым контуром застелен дорогой, тихий и влагостойкий кварцвинил, который не боится никаких повреждений.

Установлены пятикамерные панорамные окна.

Вся мягкая мебель дорогая и качественная от фирмы Lisma. Диван раскладной и с нишей для хранения вещей. Кровать с подъемный механизмом.

Вся корпусная мебель была изготовлена под индивидуальный заказ.

Также в квартире реализовано большое количество сценариев освещения, что предоставит уюта в любое время суток: проходные выключатели, декоративная подсветка в шторах и витринах, три вида подсеток в санузле.

Просторная трехкомнатная квартира с шикарной планировкой

В Тернополе продается трехкомнатная просторная и светлая квартира в кирпичном доме. Она расположена на 4-м этаже в шестиэтажке. Стоимость — 83 000 $ или 3 411 300 гривен. Общая площадь — 93 метра квадратных.

В квартире сделан современный ремонт, установлена кухонная и бытовая техника. Есть подвал и паркоместо.

Санузел — раздельный. Обустроена большая гардеробная комната.

Удобное расположение среди развитой инфраструктуры однозначно также являются преимуществом.

Если же проанализировать рынок недвижимости, то становится понятно, что по стоимости квартиры в Тернополе можно приобрести однушку в столице Украины.

К примеру, на профильных сайтах купли-продажи встречаются объявления о продаже 1-комнатных квартир в Киеве по цене около 1,5 или 2 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове продают старинную виллу за 1,3 млн долларов или 54,1 миллиона гривен. Если проанализировать рынок недвижимости Европы, то станет понятно, что за 1,3 млн долларов там можно приобрести сразу несколько квартир.