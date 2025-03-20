Портретом Ленина и сорняком: как еще на Пасху в СССР красили яйца (фото)

Приходилось ходить по двору, собирать шелуху и варить овощи

Пасха в СССР, несмотря на антирелигиозную политику советской власти, все равно праздновалась. Многие семьи продолжали придерживаться давних традиций окрашивания яиц до этого праздника, хотя часто это делали тайно.

"Телеграф" рассказывает, как в СССР красили яйца. Было всего три самых популярных способа.

Яйца в луке

Самым распространенным способом было окрашивание яиц луковицей. Для этого собирали луковую шелуху в течение зимы, варили его в воде, а затем погружали туда яйца. В зависимости от концентрации отвара и времени варки, яйца приобретали разные оттенки – от светло-желтого до темно-коричневого или даже бордового.

Свеклой и шпинатом окрашивали яйца

Также использовали природные красители: отвар свеклы для красного цвета, шпинат или крапиву для зеленого, ромашку для желтой. Более богатые семьи или те, кто работал на химических предприятиях, могли получить анилиновые красители.

Петрушка и укроп для украшения яиц

Для создания узоров на яйцах прикрепляли листочки петрушки, укропа или других растений, заворачивали в марлю и варили в отваре. Часто использовали воск – наносили узоры, а затем красили.

Символика СССР и портрет Ленина

В частности, в советское время самым популярным цветом для окрашивания яиц был красный. Это объяснялось не только историческими традициями, но и тем, что красный был основным цветом советской идеологии, ассоциировался с революцией, коммунизмом и победой. Иногда на окрашенных яйцах могли изображать портрет Ленина, советскую символику или пропагандистские лозунги. Такой подход отражал попытки власти адаптировать народные обычаи под официальную идеологию.

Хотя официально религиозные праздники не отмечались, люди берегли эти традиции, передавая их от поколения к поколению, сохраняя культурное наследие, несмотря на идеологическое давление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР одна капля масла спасала яйца, и почему это было опасным.