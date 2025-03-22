Вырастет размером с кулак: чем в апреле подкормить озимый чеснок для богатого урожая

Используйте бюджетное средство с богатым составом микроэлементов

Весна — пора пробуждения не только природы, но й огородных забот. В апреле работы на грядках становится все больше: время подкормить овощи, чтобы заложить основу для щедрого урожая, и позаботиться о защите растений от вредителей.

Как правило, в апреле, начинает развиваться озимый чеснок, поэтому дачникам стоит подкормить его, чтобы овощи порадовали крупным размером и хорошим вкусом. А что для этого нужно использовать, рассказано в материале Actualno.

Чем в апреле подкормить озимый чеснок для крупного урожая

Озимый чеснок начинает активно развиваться уже с первыми весенними теплыми днями, и от того, насколько своевременно он получит необходимые питательные вещества, во многом зависит будущий урожай. Важно не упустить момент: в апреле чеснок особенно нуждается в подкормке, чтобы сформировать крепкую зелень и крупные, сочные головки.

Одним из эффективных и доступных средств является древесная зола — она обогащает почву калием и фосфором, укрепляет иммунитет растений и отпугивает вредителей. Но подкармливать чеснок стоит, когда земля на огороде прогреется до 8 градусов.

Чеснок в апреле стоит удобрять золой

Как использовать золу для подкормки чеснока

Дачники могут использовать золу в сухом виде. Ее нужно равномерно рассыпать между грядками или вокруг растений, а затем слегка разрыхлить почву. С помощью такого метода вы обогатите грунт полезными веществами и поможете защитить чеснок от различных болезней.

Еще один способ — полив настоем золы. Для этого в ведро воды добавляют два стакана золы, оставляют настаиваться на несколько дней, а затем поливают чеснок под корень. Такой раствор хорошо усваивается и помогает растениям расти крепкими и здоровыми, в итоге у вас будет щедрый урожай, а сами головки чеснока вырастут размером с кулак.

Как вырастить крупный чеснок

"Телеграф" писал ранее, какие цветы нужно посадить на овощных грядках, между кустами и деревьями. Это нужно, чтобы защитить свой урожай от вредителей.