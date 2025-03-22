В Україні ось-ось знову потеплішає до 20 градусів: де і коли, розповіли синоптики

Щоправда, пощастить не усім

В Україні на початку березня було дуже тепло. Температурні показники значно перевищували нормальні для цього періоду позначки стовпчиків термометрів. Втім, в середині місяця різко похолодало, знову добряче підморозило. Та, схоже, майже літнє тепло повертається. "Телеграф" розповість, якої температури чекати наприкінці тижня в Україні.

На вихідні в Україні очікується досить тепла та суха погода. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, денні температури будуть триматися в межах +10°…+15°, а нічні залишатимуться близько нуля або трохи вище. Опадів не передбачається, хоча в неділю хмарність збільшиться. Вітер помірний протягом усього періоду.

Субота буде найтеплішим днем вихідних з температурою до +15°, а в неділю трохи похолодає. Втім, згідно з картою погодного радара Ventusky, у суботу в деяких містах України, точково, температура повітря може підійматись навіть до +20°. Стосується це в основному півдня України — біля Миколаєва очікується близько 18, а біля Мелітополя, у Дніпрі — 19-20 градусів тепла.

Тепло також буде на Одещині, особливо вздовж кордону. Там у деяких місцях стовпчики термометрів, ймовірно, покажуть +21.

Також раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на кінець березня згідно з інформацією відомого українського синоптика Ігоря Кибальчича.