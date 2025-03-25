Пахло дивно, трималось міцно – як радянські жінки фіксували зачіски без лаку для волосся

Звичні сучасним людям лаки та пінки для волосся доводилось заміняти оригінальним способом

У Радянському Союзі дефіцит побутової хімії змушував жінок шукати альтернативи звичним сьогодні засобам для краси. Один із таких варіантів — використання пива та цукрового сиропу як замінників лаку для волосся.

У 1970–80-х роках лак для волосся був або зовсім недоступний, або коштував дорого. Придбати його могли лише ті, хто мав зв’язки, або кому пощастило в черзі. Але модні укладки – з локонами, начосами та "хімічною завивкою" – залишалися важливою частиною образу. "Телеграф" розповідає про експерименти жінок з підручними засобами заради пристойного зовнішнього вигляду.

Зачіски, які були популярні в СРСР

Пиво у СРСР не тільки пили – ним також укладали волосся. Напій наносили на вологі пасма перед накручуванням бігуді. Після висихання зачіска трималася пружною і добре фіксованою. Єдиний мінус — легкий запах хмелю, який, щоправда, за кілька годин вивітрювався.

Ще один варіант закріпити зачіску — домашній "лак" із теплої води та кількох ложок цукру. Солодку рідину наливали в пульверизатор (часто це був флакон із-під якогось одеколону), і нею обприскували укладене волосся. Після висихання фіксація була настільки сильною, що зачіску не брали ані вітер, ані танці на дискотеці.

Зачіски СРСР

Ці методи допомагали виглядати доглянуто в умовах тотального дефіциту. Багато радянських жінок досі згадують, як робили завивку, фіксували її пивом, а потім лягали спати в бігуді – щоб зранку бути "з голочки". Як не дивно, пиво й досі використовується у професійній косметології — зокрема, в масках для зміцнення волосся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що як на Великдень в СРСР фарбували яйця: найпоширенішим способом було використання цибулиння, до якого і зараз звертаються українські господині.