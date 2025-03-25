Пахло странно, держалось крепко – как советские женщины фиксировали прически без лака для волос

Привычные современным людям лаки и пенки для волос приходилось заменять оригинальным способом.

В Советском Союзе дефицит бытовой химии заставлял женщин искать альтернативу привычным сегодня средствам для красоты. Один из таких вариантов – использование пива и сахарного сиропа в качестве заменителей лака для волос.

В 1970–80-х годах лак для волос был либо совсем недоступен, либо стоил дорого. Приобрести его могли только те, кто имел связи или кому повезло в очереди. Но модные укладки – с локонами, начесами и "химической завивкой" – оставались важной частью образа. "Телеграф" рассказывает об экспериментах женщин с подручными средствами ради приличного внешнего вида.

Прически, которые были популярны в СССР

Пиво в СССР не только пили – им тоже укладывали волосы. Напиток наносили на влажные пряди перед накручиванием бигуди. После высыхания прическа держалась упругой и хорошо фиксированной. Единственный минус – легкий запах хмеля, который, правда, через несколько часов выветривался.

Еще один вариант закрепить прическу – домашний "лак" из теплой воды и нескольких ложек сахара. Сладкую жидкость наливали в пульверизатор (часто это был флакон из-под какого-нибудь одеколона), и ею опрыскивали уложенные волосы. После высыхания фиксация была настолько сильной, что прическу не разрушали ни ветер, ни танцы на дискотеке.

Прически СССР

Эти методы помогали выглядеть ухоженно в условиях тотального дефицита. Многие советские женщины до сих пор вспоминают, как делали завивку, фиксировали ее пивом, а потом ложились спать в бигуди – чтобы утром быть "из иголочки". Как ни странно, пиво до сих пор используется в профессиональной косметологии — в частности, в масках для укрепления волос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что как на Пасху в СССР красили яйца: самым распространенным способом было использование луковой шелухи, к которой и сейчас обращаются украинские хозяйки.